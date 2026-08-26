Neuer Name bei GZSZ? Für sie könnte sich jetzt einiges ändern

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Yvonne und Jo Gerner schweben wieder im Liebesglück. Nun bringt Gerner überraschend einen neuen Nachnamen für seine Frau ins Spiel.

Nach ihrer Versöhnung haben die beiden ihren Scheidungstermin abgesagt. Yvonne übernachtet sogar erstmals seit rund einem Jahr wieder im Townhouse. Am nächsten Morgen sitzt sie gemeinsam mit Gerner sowie Matilda und Julian beim Frühstück. Das Familienglück scheint zurück – und Gerner denkt offenbar bereits einen Schritt weiter.

Wird aus Yvonne Bode bald Yvonne Gerner?

Gerner bringt plötzlich Yvonnes Nachnamen ins Spiel. Seine Vorstellung: Nach der Versöhnung könnte seine Ehefrau künftig den Namen Gerner tragen.

Yvonne reagiert allerdings zurückhaltender. Sie macht deutlich, dass sie selbst entscheiden wird, wann sie einen neuen Nachnamen benötigt. Ganz kalt lässt sie Gerners Idee aber offenbar nicht.

Fest steht ein Namenswechsel damit noch nicht. Yvonne könnte also weiterhin Yvonne Bode bleiben – Gerner hat die Möglichkeit eines gemeinsamen Familiennamens aber erstmals deutlich ins Spiel gebracht.

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Der Name Gerner bekommt bei GZSZ immer mehr Bedeutung

Der Nachname Gerner gehört seit Jahrzehnten zu GZSZ. Mittlerweile tragen auch Matilda und Julian den Familiennamen ihres Vaters. Johanna heisst dagegen weiterhin Flemming wie ihre Mutter Katrin.

Sollte sich Yvonne tatsächlich irgendwann für einen Namenswechsel entscheiden, würde damit ein weiteres Mitglied der Familie offiziell den wohl bekanntesten Nachnamen des GZSZ-Kiezes tragen.

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