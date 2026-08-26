GZSZ-Vorschau: Toni sagt bei der Polizei aus – das kommt jetzt auf Jessi zu

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Jessi bekommt bei GZSZ endlich die erhoffte Hilfe von Toni. Ihre Aussage könnte die Ermittlungen gegen sie beenden. Doch Jessis Hoffnung auf eine Versöhnung bekommt einen Dämpfer.

Nachdem Jessi Toni persönlich um Hilfe gebeten hat, lässt die Polizistin die Sache nicht mehr los. Obwohl das Verhältnis zwischen den beiden schwer beschädigt ist, beschäftigt sich Toni noch einmal mit den Vorwürfen gegen ihre ehemalige Tante. Dafür wendet sie sich an ihren Ex-Kollegen Schmitti und besorgt sich Material aus den Ermittlungen. Besonders Lauras Aussage, die Jessi schwer belastet, schaut sie sich noch einmal genau an.

Toni geht zur Polizei und entlastet Jessi

Toni geht zur Polizei und macht selbst eine Aussage. Dabei erzählt sie, was sie über die Geschehnisse weiss – und stellt klar, dass sie Jessi für unschuldig hält.

Für Jessi könnte diese Aussage die entscheidende Wende bringen. Kurz darauf meldet sich ihr Anwalt mit guten Nachrichten: Die Ermittlungen gegen sie werden voraussichtlich eingestellt.

Damit fällt eine enorme Last von Jessis Schultern. Noch kurz zuvor hatte sie aus Angst vor den Ermittlungen sogar darüber nachgedacht, Berlin zu verlassen und zu Philip nach London zu fliehen.

Dass Toni ihr nun ausgerechnet in dieser Situation hilft, weckt bei Jessi jedoch noch eine ganz andere Hoffnung.

Jessi hofft auf Versöhnung mit Toni

Als Toni wenig später im Vereinsheim auftaucht, bedankt sich Jessi erleichtert bei ihr. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sie hofft, dass die beiden eines Tages wieder zueinanderfinden können.

Doch Toni sieht das völlig anders.

Sie macht Jessi klar, dass ihre Aussage bei der Polizei nichts an ihren persönlichen Gefühlen geändert hat. Die Hoffnung auf eine Annäherung teilt sie nicht.

Damit bekommt Jessi zwar möglicherweise ihre Freiheit zurück – Toni aber vorerst nicht.

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