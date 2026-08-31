Nach Unter uns-Aus: Müssen sich jetzt auch GZSZ-Fans Sorgen machen?

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Das überraschende Aus von «Unter uns» wirft Fragen auf: Wie sicher ist die Zukunft von GZSZ? Jetzt gibt RTL den Fans der beliebten Daily Soap eine klare Antwort.

Nach mehr als drei Jahrzehnten ist Schluss: RTL wird die Produktion von «Unter uns» Ende 2026 einstellen. Die bereits produzierten Folgen laufen noch bis März 2027. Doch bedeutet das Ende der Schillerallee möglicherweise auch einen grundsätzlichen Rückzug von RTL aus dem Daily-Geschäft?

RTL gibt GZSZ-Fans nach «Unter uns»-Aus Entwarnung

Fans von GZSZ müssen sich derzeit keine Sorgen machen. RTL hält ausdrücklich an der Serie fest.

«Daily Fiction bleibt ein wichtiger Bestandteil unseres Programms», erklärte ein Sendersprecher gegenüber der «Südwest Presse».

Dabei nennt RTL neben GZSZ auch «Alles was zählt». Mit den beiden Serien wolle der Sender seine langjährige Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma UFA fortsetzen.

Die Entscheidung gegen «Unter uns» sei demnach nicht als genereller Abschied von den täglichen Serien zu verstehen. RTL bezeichnet GZSZ und AWZ weiterhin als zwei der bekanntesten und erfolgreichsten täglichen Serien im deutschen Fernsehen.

Für GZSZ bedeutet das: Die Geschichten aus dem Berliner Kiez sollen auch nach dem Ende von «Unter uns» weitergehen.

Darum muss «Unter uns» gehen – GZSZ aber nicht

RTL zieht zudem eine klare Grenze zwischen dem Ende von «Unter uns» und der Zukunft seiner anderen Dailys. Die Entscheidung zur Schillerallee stehe für sich und sei Teil der langfristigen Weiterentwicklung des RTL-Programms.

Beim Aus von «Unter uns» spielen nach Angaben des Senders unter anderem veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme eine Rolle. Hinzu kommen die Entwicklung der Nutzung sowie die künftige Ausrichtung des Nachmittags- und Vorabendprogramms.

Bei GZSZ sieht RTL die Situation dagegen anders. Die Serie gehört bereits seit 1992 zum Programm und läuft damit sogar noch länger als «Unter uns». Gemeinsam mit «Alles was zählt» soll sie auch künftig eine wichtige Rolle im Daily-Angebot des Senders spielen.

Ganz verschwunden ist allerdings selbst «Unter uns» möglicherweise noch nicht. Die Produktionsfirma UFA prüft, welche Zukunftsmöglichkeiten es für die bekannte Soap nach dem RTL-Aus gibt.

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