Unter uns-Aus nach über 30 Jahren: Darum zieht RTL jetzt den Stecker

Unterhaltung

Das Ende einer TV-Ära: RTL stellt «Unter uns» nach mehr als 30 Jahren ein. Fans müssen aber nicht sofort Abschied von der Schillerallee nehmen – und es gibt sogar noch Hoffnung.

Seit 1994 gehören die Bewohner der Schillerallee zum RTL-Programm. Nun steht eine der langlebigsten deutschen Daily Soaps vor dem Aus: RTL wird die Produktion von «Unter uns» über das Jahresende 2026 hinaus nicht fortsetzen. Bereits produzierte Episoden sollen allerdings noch vollständig ausgestrahlt werden. Die aktuelle Staffel läuft deshalb bei RTL und RTL+ noch bis März 2027.

Darum beendet RTL «Unter uns» nach mehr als 30 Jahren

RTL begründet die Entscheidung mit mehreren Entwicklungen. Der Sender verweist auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme, die Entwicklung der Nutzung und die zukünftige Ausrichtung seines Nachmittags- und Vorabendprogramms.

Ein Blick auf die Einschaltquoten zeigt, dass «Unter uns» zuletzt vor allem im klassischen Fernsehen Probleme hatte. Im Jahr 2025 erreichte die Soap durchschnittlich rund 710'000 Zuschauer. In der werberelevanten Zielgruppe lag der durchschnittliche Marktanteil bei 8,6 Prozent.

Teilweise fielen die Werte noch deutlich niedriger aus. Im Mai 2025 erreichten einzelne Folgen nur noch zwischen sieben und neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. An einem besonders schwachen Tag schalteten insgesamt nur rund 640'000 Menschen ein.

Ist «Unter uns» wirklich endgültig vorbei?

Für Fans gibt es allerdings einen kleinen Hoffnungsschimmer.

Denn die Entscheidung von RTL muss nicht zwangsläufig das endgültige Ende der Schillerallee bedeuten. Die Produktionsfirma UFA Serial Drama sieht in «Unter uns» weiterhin eine starke Marke und prüft nach eigenen Angaben, welche Möglichkeiten es für eine Zukunft der Serie gibt.

UFA-Chef Sascha Schwingel macht deutlich, dass die Geschichten aus der Schillerallee aus Sicht der Produktionsfirma noch nicht auserzählt seien. Ob «Unter uns» beispielsweise bei einem anderen Sender oder in anderer Form weitergeführt werden könnte, ist derzeit allerdings offen.

Was bedeutet das nun für «Unter uns» – Fans?

Nun heisst es, stark zu bleiben und zu hoffen. Für alle, die seit nunmehr als Jahrzehnten die Geschehnisse der Schillerallee verfolgen, ist die Nachricht ein Schock. Der tägliche Ablauf könnte ab dem neuen Jahr durcheinandergebracht werden. Was passiert mit Ute, Tobi, Easy, Ringo und Co.? Eine positive Sache bleibt: Es gibt noch Hoffnung und wie bereits angekündigt, sei die Geschichte um die Schillerallee noch nicht «auserzählt».

Die neuesten Folgen «Unter uns» sind weiterhin bis Mitte März bei RTL+ vorab verfügbar.