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Die Fortsetzung von «Zauberhafte Schwestern» läuft aktuell im Kino. Passend dazu ist der Film mit Sandra Bullock und Nicole Kidman heute im Free-TV zu sehen.

«Zauberhafte Schwestern» vereint Fantasy, Komödie, Romanze und eine düstere Familiengeschichte. Sandra Bullock spielt Sally Owens, Nicole Kidman ihre Schwester Gillian. Beide stammen aus einer Familie von Hexen, deren Liebesleben seit Jahrhunderten unter einem Fluch steht. Heute kann man den Film im Free-TV anschauen.

«Zauberhafte Schwestern» im Free-TV: Ein Fluch verfolgt die Familie seit 1690

Sally und Gillian Owens wachsen nach dem Tod ihrer Eltern bei ihren beiden Tanten Frances und Bridget auf. Dort erfahren die Schwestern, dass Magie seit Generationen zu ihrer Familie gehört – ebenso wie ein Fluch: Männer, die sich in eine Frau der Familie Owens verlieben, erwartet ein unnatürlicher Tod.

Die beiden gehen damit völlig unterschiedlich um. Während Gillian ihr Zuhause verlässt und sich ins Leben stürzt, versucht Sally, der Liebe möglichst aus dem Weg zu gehen. Doch beide müssen feststellen, dass sich weder Gefühle noch Magie so einfach kontrollieren lassen. Jahre später bringt Gillians Beziehung zu Jimmy Angelov die Schwestern wieder zusammen und in eine Situation, aus der sie sich mit einem folgenreichen Zauber zu befreien versuchen.

Doch der Zauber bringt neue Probleme mit sich. Zwischen Familiengeheimnissen, Hexerei und gefährlichen Gefühlen müssen die Schwestern einen Weg finden, mit dem Erbe der Owens-Frauen umzugehen.

TV heute: Wann und wo «Zauberhafte Schwestern» läuft

Wer «Zauberhafte Schwestern» noch einmal sehen oder den Film vor der Fortsetzung nachholen möchte, hat heute Abend Gelegenheit dazu. Super RTL zeigt die Fantasy-Komödie am 16. September von 20.15 bis 22.20 Uhr im Free-TV.

Heute Abend ist zudem ein weiterer Kultstreifen im Free-TV zu sehen. Dieser Science-Fiction-Film wagte Ende der 1980er-Jahre einen Blick weit in die Zukunft.