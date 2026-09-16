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Ende der 1980er-Jahre wagte ein Science-Fiction-Film einen Blick weit in die Zukunft. Heute Abend ist der Kultstreifen im Free-TV zu sehen.

Hoverboards, fliegende Autos und selbstschnürende Schuhe: Als «Zurück in die Zukunft II» 1989 erschien, lag das darin gezeigte Jahr 2015 noch in weiter Ferne. Inzwischen zeigt sich, welche Zukunftsideen tatsächlich Wirklichkeit wurden und welche Science-Fiction blieben.

«Zurück in die Zukunft II»: Marty McFly landet im Jahr 2015

Marty McFly (Michael J. Fox), seine Freundin Jennifer und der Wissenschaftler Dr. Emmett «Doc» Brown (Christopher Lloyd) reisen aus dem Jahr 1985 zum 21. Oktober 2015. Dort wollen sie verhindern, dass Martys zukünftiger Sohn in Schwierigkeiten gerät.

Während des Aufenthalts kauft Marty einen Almanach mit Sportresultaten aus den Jahren 1950 bis 2000. Er will das Wissen nutzen, um in der Vergangenheit mit Wetten Geld zu verdienen. Doc durchkreuzt den Plan und wirft das Buch weg. Doch Biff Tannen nimmt den Almanach an sich, stiehlt den DeLorean und reist damit ins Jahr 1955. Dort übergibt er das Buch seinem jüngeren Ich.

Die Folgen zeigen sich bei der Rückkehr nach 1985: Biff ist durch Sportwetten reich und mächtig geworden, Hill Valley hat sich grundlegend verändert. Marty und Doc müssen deshalb erneut ins Jahr 1955, um den Eingriff in die Zeitlinie rückgängig zu machen.

Wann «Zurück in die Zukunft II» heute läuft

Nitro zeigt «Zurück in die Zukunft II» am Mittwoch, 16. September, um 20.15 Uhr. Alternativ ist der Film bei Disney+ im Abo verfügbar.

Regie führte Robert Zemeckis, das Drehbuch schrieb Bob Gale. Die 108 Minuten lange Produktion hatte ein Budget von rund 40 Millionen US-Dollar und spielte weltweit mehr als 330 Millionen US-Dollar ein.

Auch bei Filmpreisen machten sich die aufwendigen Effekte bemerkbar. Bei der Oscarverleihung 1990 war «Zurück in die Zukunft II» in der Kategorie «Beste visuelle Effekte» nominiert. In dieser Kategorie wurde der Film mit einem BAFTA Award und einem Saturn Award ausgezeichnet.