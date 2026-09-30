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Heute gehört das Mauerwerk fest zum GZSZ-Kiez. Doch kaum jemand dürfte noch wissen, wie Leon Moreno 2008 überhaupt an den legendären Club kam.

Das Mauerwerk gehört zu «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» wie Jo Gerner, der Kiez oder das Jeremias-Krankenhaus. Seit Jahren treffen sich die GZSZ-Figuren dort, feiern Partys, streiten sich oder schmieden ihre nächsten Pläne. Doch die Geschichte des Clubs begann alles andere als gewöhnlich.

Leon und Henrik wollen ihr eigenes Restaurant

Die Geschichte beginnt 2008. Leon und Henrik träumen davon, gemeinsam ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Schliesslich finden die beiden passende Räumlichkeiten – doch der damalige Besitzer Ronny Heller macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Ronny, gespielt von Claus Stahnke, ist allerdings kein gewöhnlicher Vermieter. Unter dem Kampfnamen Ronny «The Hell» Heller war er früher Profiboxer.

Leon will die Räumlichkeiten trotzdem unbedingt haben. Schliesslich steht ein ungewöhnlicher Deal im Raum: Ein Boxkampf soll entscheiden.

Gewinnt Leon, bekommen er und Henrik das Lokal. Verliert er, müssen sie für Ronny arbeiten. Das Problem: Leon weiss zunächst nicht, dass sein Gegner früher professionell geboxt hat.

Ein Boxkampf entscheidet über das Mauerwerk

Leon lässt sich auf den Kampf ein und bereitet sich darauf vor. Am Ende schafft er tatsächlich die Überraschung: Er besiegt Ronny Heller.

Damit bekommen Leon und Henrik die Chance auf ihr eigenes Lokal. Aus den Räumlichkeiten entsteht schliesslich das Mauerwerk, das am 20. November 2008 Teil der GZSZ-Geschichte wird.

Doch Henrik und Leon zerstreiten sich