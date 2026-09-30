Das Mauerwerk gehört zu «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» wie Jo Gerner, der Kiez oder das Jeremias-Krankenhaus. Seit Jahren treffen sich die GZSZ-Figuren dort, feiern Partys, streiten sich oder schmieden ihre nächsten Pläne. Doch die Geschichte des Clubs begann alles andere als gewöhnlich.
Leon und Henrik wollen ihr eigenes Restaurant
Die Geschichte beginnt 2008. Leon und Henrik träumen davon, gemeinsam ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Schliesslich finden die beiden passende Räumlichkeiten – doch der damalige Besitzer Ronny Heller macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Ronny, gespielt von Claus Stahnke, ist allerdings kein gewöhnlicher Vermieter. Unter dem Kampfnamen Ronny «The Hell» Heller war er früher Profiboxer.
Leon will die Räumlichkeiten trotzdem unbedingt haben. Schliesslich steht ein ungewöhnlicher Deal im Raum: Ein Boxkampf soll entscheiden.
Gewinnt Leon, bekommen er und Henrik das Lokal. Verliert er, müssen sie für Ronny arbeiten. Das Problem: Leon weiss zunächst nicht, dass sein Gegner früher professionell geboxt hat.
Ein Boxkampf entscheidet über das Mauerwerk
Leon lässt sich auf den Kampf ein und bereitet sich darauf vor. Am Ende schafft er tatsächlich die Überraschung: Er besiegt Ronny Heller.
Damit bekommen Leon und Henrik die Chance auf ihr eigenes Lokal. Aus den Räumlichkeiten entsteht schliesslich das Mauerwerk, das am 20. November 2008 Teil der GZSZ-Geschichte wird.
Doch Henrik und Leon zerstreiten sich
Der gemeinsame Traum hält nicht lange.
Während Henrik viel Zeit und Energie in das neue Lokal steckt, nimmt Leon die Arbeit zunächst lockerer. Die unterschiedlichen Vorstellungen sorgen zunehmend für Konflikte. Henrik hat zudem Existenzängste, weil er sein Geld in das Mauerwerk investiert hat.
2009 eskaliert die Situation. Henrik verlässt schliesslich Berlin und will seinen Anteil ausgezahlt bekommen. Leon steht damit plötzlich weitgehend allein vor der Aufgabe, den Club weiterzuführen.
Und genau an dieser Stelle beginnt langsam die Geschichte, die viele heutige Zuschauer eher mit dem Mauerwerk verbinden.
So kommt John ins Mauerwerk
Als Leon später nach einem schweren Unfall längere Zeit im Krankenhaus liegt, steigt John Bachmann in das Geschäft ein. Im Juli 2009 wird er schliesslich Miteigentümer. John hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eigenes Geld in das Mauerwerk gesteckt.
Leon und John werden über die folgenden Jahre zum wohl bekanntesten Mauerwerk-Duo.
Dabei verläuft ihre Zusammenarbeit alles andere als harmonisch. Freundschaft und Geschäft geraten immer wieder aneinander.
2013 will John beispielsweise, dass Tayfun Badak Leon aus dem Mauerwerk herauskauft. RTL dokumentierte damals den heftigen Streit zwischen den beiden. Wenige Monate später arbeiten Leon und John wieder gemeinsam im Club – doch Leon zögert, erneut dauerhaft einzusteigen, weil er ihre Freundschaft nicht noch einmal durch das Geschäft gefährden möchte.
Mafia, Schwarzgeld und ein verheerender Brand
Damit ist die wilde Geschichte des Mauerwerks aber längst nicht vorbei.
Zeitweise gerät sogar die Mafia ins Spiel. 2014 versucht David Brenner, Teilhaber des Clubs zu werden, weil er diesen zur Begleichung seiner Schulden einsetzen will.
Jahre später steht wiederum die Freundschaft zwischen Leon und John auf dem Spiel. 2017 erfährt Leon, dass John Geld aus dem Mauerwerk abgezweigt hat. Der Konflikt eskaliert derart, dass Leon schliesslich aus dem gemeinsamen Geschäft aussteigen will.
Mit Shirin Akinci bekommt John anschliessend eine neue Geschäftspartnerin. Das Mauerwerk wird umgebaut, die Küche muss unter anderem einem weiteren Dancefloor weichen.
Und dann folgt eine der einschneidendsten Nächte in der Geschichte des Clubs: Das Mauerwerk brennt ab.
Nach dem Feuer 2018 muss der Club saniert und neu aufgebaut werden. Selbst Leon kann sich zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig von seinem ehemaligen «Baby» lösen. RTL zeigte damals, wie er darüber nachdenkt, wieder Verantwortung für das Mauerwerk zu übernehmen.
Das Mauerwerk bleibt bis heute Teil von GZSZ
Auch Jahre später ist der Club nicht aus GZSZ verschwunden.
Die Besitzverhältnisse änderten sich mehrfach. Noch 2022 wollte John das Gebäude selbst kaufen, konnte die nötige Summe zunächst jedoch nicht aufbringen. Später wurde Laura Eigentümerin des Mauerwerks und geriet wegen der Führung des Clubs immer wieder mit John aneinander.
2025 geriet der Club erneut ins Visier: Zoe wollte das Gebäude übernehmen und an seiner Stelle ein Luxus-Spa etablieren. John weigerte sich jedoch, seinen Club aufzugeben.
Und auch 2026 ist das Mauerwerk weiterhin einer der zentralen Schauplätze im Kolle-Kiez. RTL zählt den Club neben dem Vereinsheim, dem Kiezkauf und dem Jeremias-Krankenhaus zu den festen GZSZ-Orten.
Dabei begann alles vor mittlerweile fast 18 Jahren mit zwei Freunden, einem ehemaligen Profiboxer – und einem ungewöhnlichen Kampf um ein Restaurant.