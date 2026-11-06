Die Doppelfolge zum Auftakt fällt aus: Die vierte Staffel von «Forsthaus Rampensau Germany» sollte am Freitag, 6. November, auf Joyn und ab 20.15 Uhr bei sixx laufen. Kurzfristig haben der Streamingdienst und der Sender den Start auf 2027 verschoben. Einen neuen Termin nennt Joyn bisher nicht.

Warum wurde «Forsthaus Rampensau» verschoben?

Joyn und sixx nennen in ihrer Mitteilung «produktionstechnische Gründe». Was genau die Ausstrahlung verhindert, erklären sie nicht. Auch «Promiflash» und die «Märkische Oderzeitung» berichten über die kurzfristige Verschiebung.

Was ist an den Spekulationen um Yasin Mohamed dran?

Laut «Berliner Kurier» spekulieren Fans über einen Zusammenhang mit dem Urteil gegen Reality-TV-Darsteller Yasin Mohamed. Die Vermutung: Er könnte als Gast in der Staffel zu sehen sein, weshalb Folgen neu geschnitten werden müssten. Weder ein Gastauftritt noch ein Neuschnitt sind bestätigt. In der offiziellen Besetzungsliste von Joyn steht Mohamed nicht; über mögliche Gastauftritte sagt diese Liste allerdings nichts aus.

Claudia Obert und Katy Bähm reagieren auf die Verschiebung