Heidi Klum (53) ist für ihre spektakulären Halloween-Kostüme bekannt. Ob als riesiger Regenwurm, Alien oder Pfau – das Model sorgt mit seinen aufwendigen Verwandlungen jedes Jahr für Aufsehen. Auch für Halloween 2026 hat sich Klum offenbar etwas Besonderes einfallen lassen. Gegenüber der deutschen «Bild»-Zeitung verriet sie nun erste Details zu ihrer diesjährigen Verkleidung.

Halloween-Kostüm 2026: Heidi Klum gibt erste Hinweise

Bei einer Warm-up-Party am Donnerstagabend in New York machte Heidi Klum neugierig auf ihren bevorstehenden Halloween-Auftritt. «Ich gebe dir die Hand drauf, dass du so etwas noch nie gesehen hast!», sagte die 53-Jährige gegenüber «Bild».

Was genau sie am 31. Oktober präsentieren wird, bleibt vorerst geheim. Einen Hinweis auf ihre Verwandlung gab Klum allerdings bereits: «Ich versuche, mit meinem Körper in eine Form hineinzugehen, in die normalerweise kein menschlicher Körper hineinpasst.» Auch auf eine weitere Besonderheit dürfen sich ihre Fans einstellen. Bereits im September kündigte das Model an: «Es wird sehr, sehr blutig!». Auf Instagram teilte sie zudem erste Ausschnitte des Kostüms.

Tom Kaulitz fehlt bei Heidi Klums Halloween-Party

Während Heidi Klum in den vergangenen Jahren häufig gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (37) auftrat, muss sie dieses Mal auf ihn verzichten. Der Musiker ist mit seiner Band Tokio Hotel auf Tournee und kann deshalb nicht an der Halloween-Feier teilnehmen.