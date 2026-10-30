Wenn Heidi Klum Halloween feiert, sind aufwendige Kostüme und überraschende Verwandlungen garantiert. Das deutsche Model hat sich mit seinen ausgefallenen Verkleidungen längst einen Namen als Halloween-Königin gemacht. Seit dem Jahr 2000 begeistert die 53-Jährige mit immer neuen Ideen, die oft erst nach stundenlangen Vorbereitungen und mithilfe professioneller Maskenbildner umgesetzt werden. Ein Blick auf ihre bisherigen Auftritte zeigt, wie sich die Verkleidungen im Laufe der Jahre entwickelt haben.

Bildergalerie: Die Halloween-Kostüme von Heidi Klum im Überblick