Panorama
Heidi Klum an Halloween: Ihre spektakulärsten Kostüme in Bildern
Von der gruseligen Alien-Kreatur bis zum riesigen Regenwurm: Heidi Klum sorgt an Halloween jedes Jahr mit spektakulären Verkleidungen für Aufsehen.
Wenn Heidi Klum Halloween feiert, sind aufwendige Kostüme und überraschende Verwandlungen garantiert. Das deutsche Model hat sich mit seinen ausgefallenen Verkleidungen längst einen Namen als Halloween-Königin gemacht. Seit dem Jahr 2000 begeistert die 53-Jährige mit immer neuen Ideen, die oft erst nach stundenlangen Vorbereitungen und mithilfe professioneller Maskenbildner umgesetzt werden. Ein Blick auf ihre bisherigen Auftritte zeigt, wie sich die Verkleidungen im Laufe der Jahre entwickelt haben.
Bildergalerie: Die Halloween-Kostüme von Heidi Klum im Überblick
1/15Heidi Klum attends Heidi Klum's 24th annual Halloween party at Hard Rock Hotel New York on Friday, Oct. 31, 2025, in New York. (Photo by CJ Rivera/Invision/AP)CJ Rivera/Invision/AP