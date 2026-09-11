Unterhaltung

Katrin verfolgt mit Richard Kaltenbach eigentlich einen klaren Plan. Doch ausgerechnet bei einem gemeinsamen Abend gerät ihre Mission ins Wanken – und plötzlich kommen sich die beiden gefährlich nahe.

Katrin weiss bei GZSZ eigentlich ganz genau, was sie tut. Ihre Annäherung an Richard Kaltenbach verfolgt ein bestimmtes Ziel – echte Gefühle sollten dabei keine Rolle spielen. Doch genau diese Grenze droht nun zu verschwimmen.

Matilda warnt Katrin erneut vor Richard

Nach einem erfolgreichen Geschäftstermin im Mauerwerk lädt Richard Katrin zum Abendessen ein. Zunächst hält sie ihn auf Abstand. Doch Richard schafft es, sie zumindest ins Grübeln zu bringen. Und das bleibt nicht unbeobachtet. Matilda bekommt die Situation zwischen Katrin und Richard mit. Katrin nimmt die Einladung zunächst zwar nicht an, lässt Richard aber wissen, dass sie sich bei ihm melden werde.

Für Matilda ist bereits das Grund genug, hellhörig zu werden. Als die beiden sich später in der Bank begegnen, spricht sie Katrin auf Richard an. Matilda kennt ihn und macht sich Sorgen, dass Katrin die Situation unterschätzen könnte.

Doch Katrin lässt die Bedenken nicht an sich heran. Sie macht deutlich, dass sie ihre eigentliche Mission keineswegs vergessen hat und genau weiss, worauf sie sich einlässt. Zumindest glaubt sie das zu diesem Zeitpunkt noch.

Katrin sagt dem Abendessen mit Richard doch zu

Denn wenig später trifft Katrin eine Entscheidung: Sie nimmt Richards Einladung zum Abendessen an. Richard holt sie persönlich ab. Eigentlich könnte es nun losgehen – wäre da nicht sein Auto.

Der Wagen springt nicht an und Richard versucht kurzerhand selbst, das Problem zu beheben. Dabei macht er sich allerdings ordentlich schmutzig.

Um sich vor dem gemeinsamen Abendessen wieder sauber machen zu können, lässt Katrin ihn schliesslich mit in ihre Wohnung. Eine zunächst harmlose Entscheidung, durch die sich die Situation zwischen den beiden schlagartig verändert.