Katrin weiss bei GZSZ eigentlich ganz genau, was sie tut. Ihre Annäherung an Richard Kaltenbach verfolgt ein bestimmtes Ziel – echte Gefühle sollten dabei keine Rolle spielen. Doch genau diese Grenze droht nun zu verschwimmen.
Matilda warnt Katrin erneut vor Richard
Nach einem erfolgreichen Geschäftstermin im Mauerwerk lädt Richard Katrin zum Abendessen ein. Zunächst hält sie ihn auf Abstand. Doch Richard schafft es, sie zumindest ins Grübeln zu bringen. Und das bleibt nicht unbeobachtet. Matilda bekommt die Situation zwischen Katrin und Richard mit. Katrin nimmt die Einladung zunächst zwar nicht an, lässt Richard aber wissen, dass sie sich bei ihm melden werde.
Für Matilda ist bereits das Grund genug, hellhörig zu werden. Als die beiden sich später in der Bank begegnen, spricht sie Katrin auf Richard an. Matilda kennt ihn und macht sich Sorgen, dass Katrin die Situation unterschätzen könnte.
Doch Katrin lässt die Bedenken nicht an sich heran. Sie macht deutlich, dass sie ihre eigentliche Mission keineswegs vergessen hat und genau weiss, worauf sie sich einlässt. Zumindest glaubt sie das zu diesem Zeitpunkt noch.
Katrin sagt dem Abendessen mit Richard doch zu
Denn wenig später trifft Katrin eine Entscheidung: Sie nimmt Richards Einladung zum Abendessen an. Richard holt sie persönlich ab. Eigentlich könnte es nun losgehen – wäre da nicht sein Auto.
Der Wagen springt nicht an und Richard versucht kurzerhand selbst, das Problem zu beheben. Dabei macht er sich allerdings ordentlich schmutzig.
Um sich vor dem gemeinsamen Abendessen wieder sauber machen zu können, lässt Katrin ihn schliesslich mit in ihre Wohnung. Eine zunächst harmlose Entscheidung, durch die sich die Situation zwischen den beiden schlagartig verändert.
Richard steht plötzlich in Katrins Wohnung
Abseits von Geschäftsterminen, Bank und Mauerwerk befinden sich Katrin und Richard auf einmal in einer wesentlich privateren Situation. Richard will sich lediglich für das Abendessen frisch machen. Doch in Katrins Wohnung entsteht zwischen den beiden eine Nähe, die so offenbar nicht vorgesehen war.
Katrin und Richard kommen sich gefährlich nahe. Aus dem kontrollierten Spiel, das Katrin bislang zu ihren Bedingungen führen wollte, könnte damit plötzlich mehr werden.
Entwickelt Katrin echte Gefühle für Richard?
Genau das dürfte für Katrin zum Problem werden. Denn eigentlich nähert sie sich Richard nicht ohne Hintergedanken. Sie verfolgt weiterhin ihre Mission und hat Matilda zuvor noch versichert, die Situation unter Kontrolle zu haben.
Doch der gemeinsame Moment in ihrer Wohnung stellt diese Sicherheit erstmals ernsthaft infrage. Ist Katrins Nähe zu Richard weiterhin nur Teil ihres Plans? Oder schafft es Kaltenbach tatsächlich, ihre professionelle Fassade zu durchbrechen?
Dass ausgerechnet Matilda Katrin zuvor vor Richard gewarnt hat, bekommt dadurch noch einmal eine andere Bedeutung.
Wird Katrins eigener Plan ihr jetzt zum Verhängnis?
Noch ist offen, wie weit die Annäherung zwischen Katrin und Richard tatsächlich geht. Ebenso lässt sich bislang nicht sagen, ob Katrin echte Gefühle entwickelt oder lediglich für einen Moment von der Situation überrumpelt wird.
Klar ist jedoch: Je näher sie Richard kommt, desto schwieriger dürfte es werden, ihre eigentliche Mission von der persönlichen Beziehung zu ihm zu trennen. Und genau das könnte Richard am Ende einen entscheidenden Vorteil verschaffen.