Unterhaltung

Toni lässt sich bei GZSZ nach langer Zeit wieder auf einen Mann ein und nimmt ihn mit nach Hause. Doch am nächsten Morgen sorgt eine beiläufige Bemerkung für einen Stimmungsumschwung.

Für Toni (Olivia Marei) waren die vergangenen Wochen alles andere als einfach. Um endlich wieder auf andere Gedanken zu kommen, geht sie gemeinsam mit Moritz (Lennart Borchert) in die Beachbar. Dort lernt sie jemanden kennen und lässt sich nach langer Zeit wieder auf jemanden ein.

Toni lernt neuen Mann in der Beachbar kennen

In der Beachbar wird Toni von einem unbekannten Mann angesprochen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut – und Toni geniesst nach langer Zeit wieder einen unbeschwerten Abend. Die beiden verstehen sich sichtlich gut und haben einen schönen Abend miteinander. Der Flirt läuft sogar so gut, dass Toni den Mann schliesslich mit zu sich nach Hause nimmt. Doch die Leichtigkeit hält nicht lange an.

Eine Bemerkung erinnert Toni an ihre Vergangenheit

Am nächsten Morgen überlegen die beiden, wo sie gemeinsam frühstücken könnten. Dabei fällt das Gespräch auf das Vereinsheim. Tonis Bekanntschaft erwähnt die Location und verbindet diese sofort mit dem dramatischen Mord rund um Zoe, Carlos und Nina. Für Toni verändert dieser Moment abrupt alles.

Die Erinnerungen an die Ereignisse, die sie in der vergangenen Zeit belastet haben, sind plötzlich wieder da. Die zuvor ausgelassene Stimmung kippt.

Wie und ob das Date weitergeht, erfahren die Zuschauer erst in der nächsten Folge.

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