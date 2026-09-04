GZSZ-Vorschau: Richard macht Julian einen schweren Vorwurf – was geschah mit Valentin?

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Zwischen Richard und Julian eskaliert bei GZSZ erneut die Situation. Doch diesmal geht es nicht um Hidayat Med: Richard holt einen schweren Vorwurf aus Julians Vergangenheit hervor.

Was ist damals zwischen Julian und seinem Stiefbruder Valentin passiert? Genau diese Frage rückt bei GZSZ plötzlich in den Mittelpunkt. Richard konfrontiert seinen Stiefsohn mit der Vergangenheit – und trifft damit offenbar einen wunden Punkt.

Richard erhebt schwere Vorwürfe gegen Julian

Während des Streits zwischen Julian und Richard wird Valentin, der Sohn von Richard, wieder zum Thema. Richard wirft Julian vor, seinem Stiefbruder schlimme Sachen angetan zu haben. Worum es dabei geht und was Julian genau in der Vergangenheit getan hat, ist noch unklar.

Was ist damals mit Valentin passiert?

Dass Valentin schon seit Beginn ein wunder Punkt bei Matilda und Julian ist, ist kein Geheimnis. Die beiden machen sich oft ironisch lustig über ihren Stiefbruder. Was aber in der Vergangenheit dazu geführt hat, haben die GZSZ-Fans bisher noch nie erfahren. Möglicherweise werden die Zuschauer bald darüber aufgeklärt, welche Vorgeschichte die Zwillinge und Stiefbruder Valentin haben.

Julian erzählt Matilda von dem alten Vorwurf

Die Auseinandersetzung mit Richard lässt Julian nicht los. Er vertraut sich seiner Schwester Matilda an und erzählt ihr von dem alten Vorwurf rund um Valentin. Matilda versucht daraufhin, ihrem Bruder die Zweifel zu nehmen und ihn davon abzuhalten, sich von Richard verunsichern zu lassen.

Julians Geständnis schockiert Matilda

Doch damit ist die Vergangenheit noch längst nicht abgehakt. Als Julian schliesslich ein Geständnis ablegt, reagiert Matilda geschockt. Trotzdem versucht sie, ihrem Bruder seine Schuldgefühle zu nehmen. Was genau damals mit Valentin passiert ist und welche Rolle Julian dabei spielte, dürfte damit endgültig in den Mittelpunkt der GZSZ-Handlung rücken.

Was genau passiert, kannst du heute Abend auf RTL+ vorab sehen.

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