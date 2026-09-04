GZSZ-Vorschau: Julian verliert die Kontrolle – und gefährdet damit alles

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Ein Cyberangriff versetzt das Krankenhaus in Alarmbereitschaft. Für Julian steht der Schuldige sofort fest. Doch mit seiner Reaktion könnte er bei GZSZ alles gefährden.

Bei GZSZ wird es für Julian erneut brenzlig. Als das Krankenhaus von einer Cyberattacke getroffen und der Betrieb beinahe lahmgelegt wird, schrillen bei ihm sofort die Alarmglocken. Seine grösste Sorge gilt allerdings nicht nur dem Krankenhaus. Julian fürchtet, dass sensible Daten von Hidayat Med betroffen sein könnten. Und für ihn scheint schnell klar zu sein, wer hinter dem Angriff stecken könnte: Richard Kaltenbach.

Julian geht direkt auf Kaltenbach los

Statt zunächst abzuwarten, verliert Julian die Kontrolle. Wütend konfrontiert er Richard mit seinem Verdacht und macht deutlich, dass er ihn hinter der Cyberattacke vermutet.

Ein gefährlicher Alleingang. Denn Katrin bekommt die Auseinandersetzung mit und erkennt sofort, welches Problem Julians Verhalten für ihren gemeinsamen Plan bedeuten könnte.

Sie folgt ihm nach Hause und stellt ihn zur Rede. Julian müsse sich endlich unter Kontrolle bekommen. Schliesslich versucht Katrin gerade, Kaltenbachs Vertrauen zu gewinnen. Wenn Richard misstrauisch wird, könnte ihre Strategie auffliegen.

Dann stellt sich die Cyberattacke als falsche Fährte heraus

Und tatsächlich war Julians heftige Reaktion voreilig. Später stellt sich heraus, dass die befürchteten Folgen für Hidayat Med ausgeblieben sind. Ein kleiner Fehler sorgt zwar zunächst für Aufregung, wichtige Daten des Unternehmens gehen jedoch nicht verloren.

Damit fehlt Julian auch der Beweis für seinen Verdacht gegen Kaltenbach. Katrins Warnung, nicht vorschnell die Kontrolle zu verlieren, bekommt dadurch noch einmal zusätzlich Gewicht.

Kaltenbach provoziert Julian erneut

Doch lange hält die Ruhe nicht an. Als Richard Julian erneut provoziert, geraten die beiden wieder aneinander.

Für Julian wird Kaltenbach damit zunehmend zur persönlichen Belastungsprobe. Gleichzeitig muss er aufpassen, dass seine Wut nicht genau das zerstört, was Katrin gerade aufzubauen versucht: Kaltenbach in Sicherheit zu wiegen und sein Vertrauen zu gewinnen.

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