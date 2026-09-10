Unterhaltung

Paul und Alicia sind bei GZSZ auf Wohnungssuche. Plötzlich ergibt sich ausgerechnet in Pauls Haus eine Chance. Doch die Geschichte hinter der freien Wohnung behält er zunächst für sich.

Die Suche nach einem gemeinsamen Zuhause beschäftigt Paul und Alicia bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Ausgerechnet in dem Gebäude, in dem bereits Paul, Nihat, Erik und Tobias wohnen, wird plötzlich eine Wohnung frei.

Eine Wohnung wird nach 40 Jahren plötzlich frei

Die bisherige Mieterin der Wohnung ist gestorben. Sie hatte dort rund 40 Jahre lang gelebt.

Als Nihat davon erfährt, sieht er sofort eine grosse Chance für seinen Freund, was anfangs pietätlos erscheint. Schliesslich suchen Paul und Alicia gerade eine Wohnung – und nun wird direkt im selben Haus eine frei.

Paul reagiert allerdings deutlich zurückhaltender. Unmittelbar nach dem Tod der Frau beim Vermieter nach der Wohnung zu fragen fühlt sich für ihn nicht richtig an.

Auch Erik hat eine klare Meinung: Für ihn käme es überhaupt nicht infrage, in eine Wohnung zu ziehen, wenn er wüsste, dass dort zuvor jemand gestorben ist.

Nihat nimmt die Sache selbst in die Hand

Nihat will die Gelegenheit trotzdem nicht verstreichen lassen.

Als die Freunde dem Vermieter das nächste Mal begegnen, übernimmt er kurzerhand das Kommando. Er bringt Paul als möglichen neuen Mieter ins Spiel.

Und tatsächlich: Der Vermieter scheint nicht abgeneigt zu sein. Paul könne sich die Wohnung ruhig einmal anschauen. Plötzlich sieht es so aus, als könnte die Wohnungssuche schneller beendet sein als gedacht.

Paul erzählt Alicia nicht die ganze Wahrheit

Paul ist begeistert und berichtet Alicia von der vermeintlich guten Nachricht: Er hat eine mögliche Wohnung für die beiden gefunden. Ein entscheidendes Detail lässt er dabei allerdings weg.