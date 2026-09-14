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Michi sucht bei GZSZ dringend einen neuen Mitbewohner. Als ausgerechnet Ole plötzlich eine Bleibe braucht, scheint die Lösung gefunden – doch das Zusammenleben wird schwierig.

Nach Jessicas Auszug steht Michi vor einer neuen Herausforderung: Für die WG muss Ersatz her. Also macht er sich auf die Suche nach einem neuen Mitbewohner. Doch schon bei der Anzeige unterläuft ihm ein folgenreicher Fehler. Michi veröffentlicht versehentlich auch die Adresse der Wohnung – und plötzlich stehen zahlreiche Interessenten vor der Tür. Die grosse Auswahl hilft ihm allerdings wenig.

Michi findet einfach keinen passenden Mitbewohner

Denn unter den Bewerbern ist niemand dabei, mit dem sich Michi das gemeinsame WG-Leben wirklich vorstellen kann. Seine Suche scheint damit zunächst erfolglos zu bleiben. Jessica macht Michi klar, dass es in Berlin schwierig ist und der Wohnungsmarkt dort angespannt ist, weshalb allerlei Bewerber auf ihn zukommen werden.

Bis er im Mauerwerk auf Ole trifft.

Der steckt selbst in einer unangenehmen Situation. Nachdem ihn seine Freundin rausgeworfen hat, will er offenbar sogar im Mauerwerk übernachten. Michi bekommt das mit – und hat spontan eine Idee.

Ole zieht bei Michi ein

Weil sich die beiden bereits kennen, bietet Michi ihm kurzerhand einen Platz bei sich an. Damit scheint sich sein Mitbewohner-Problem unerwartet von selbst gelöst zu haben. Es wirkt, als wäre Michi mit dieser Lösung zufrieden.

Doch die anfängliche Erleichterung hält nicht lange an.

Denn im gemeinsamen Alltag stellt Michi schnell fest, dass Ole als Mitbewohner anstrengender ist als gedacht. Durch seine jüngste Trennung ist Ole mental am Boden zerstört, obwohl die Beziehung nur acht Wochen dauerte. Michi ist in diesem Moment für ihn der Kummerkasten, was nicht so einfach ist. Aus der vermeintlich unkomplizierten Lösung wird für ihn eine ganz neue Herausforderung.