GZSZ-Vorschau: Jo Gerner könnte kürzertreten – für Katrin ist seine Nachfolge schon klar

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Jo will endlich mehr Zeit mit Yvonne verbringen. Bei Katrin löst das allerdings ganz andere Gedanken aus: Was passiert, wenn sich Gerner tatsächlich aus dem Geschäft zurückzieht?

Eigentlich will Jo Gerner nur etwas mehr Abstand von der Arbeit gewinnen. Nach einem gestörten Picknick mit Yvonne führt ihn die nächste Geschäftsreise nach Madrid. Diesmal soll Yvonne mitkommen – und die gemeinsame Zeit nicht erneut vollständig der Arbeit zum Opfer fallen. Bei Katrin sorgt Gerners neuer Fokus allerdings für Skepsis.

Katrin fürchtet, dass Gerner die Verantwortung abgeben könnte

Katrin gönnt ihrem langjährigen Freund sein Liebesglück mit Yvonne. Gleichzeitig beobachtet sie Gerners Entwicklung mit Sorge. Sie befürchtet, dass ihm die zahlreichen Verpflichtungen irgendwann zu viel werden könnten und er sich deshalb stärker aus dem Geschäft zurückzieht.

Für Katrin ist Johanna die klare Nummer eins

Für Katrin scheint die Antwort eindeutig zu sein: Johanna wäre ihre erste Wahl für Gerners Nachfolge.

Dabei fällt ihr Urteil über die anderen möglichen Kandidaten durchaus deutlich aus. Matilda bezeichnet sie als «Überperformerin», der aus ihrer Sicht der notwendige Weitblick fehlt. Julian wiederum müsse Hidayat Med seine volle Aufmerksamkeit schenken. Damit bleibt für Katrin vor allem Johanna.

Aber ihr ist auch klar, dass sie noch Zeit brauche. Deshalb ist Katrin froh, dass Jo noch da ist und die Verantwortung hat.

Wird Johanna tatsächlich Jo Gerners Nachfolgerin?

Ob Gerner selbst seine Zukunft genauso sieht, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Zunächst plant er keineswegs seinen Abschied, sondern möchte lediglich versuchen, Arbeit und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren.

Die Diskussion zeigt aber, wen Katrin langfristig an der Spitze sieht, sollte Gerner eines Tages tatsächlich Verantwortung abgeben. Ausgerechnet Johanna könnte damit künftig eine deutlich grössere Rolle spielen. Vor allem bleibt aber auch spannend, wie sie reagieren wird, wenn sie mitbekommt, dass Jo ihr eigenes Projekt sabotieren möchte.

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