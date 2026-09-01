GZSZ-Vorschau: Gerner will seine eigene Tochter sabotieren – Nihat soll ihm helfen

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Johanna will dem Jugendhaus mit einer neuen Initiative helfen. Doch ausgerechnet ihr Vater Gerner stellt sich gegen das Projekt – und für seinen Plan soll Nihat die schmutzige Arbeit übernehmen.

Eigentlich verfolgt Johanna bei GZSZ ein gutes Ziel: Mit einer neuen Initiative möchte sie junge Talente fördern und gleichzeitig das Jugendhaus unterstützen. Doch ausgerechnet ihr eigener Vater ist von Johannas Plänen alles andere als begeistert. Jo Gerner zweifelt an den Beweggründen seiner Tochter – und vermutet hinter dem Projekt einen ganz anderen Einfluss.

Gerner will Johannas Projekt sabotieren

Gerner glaubt, dass Johannas Engagement vor allem mit Jonas zusammenhängt. In seinen Augen könnte Jonas seiner Tochter die Idee eingeredet haben. Einfach offen Nein sagen oder sich selbst gegen das Projekt seiner Tochter stellen will Gerner allerdings nicht.

Stattdessen entscheidet er sich für einen Umweg – und erinnert sich an eine alte Abmachung mit Nihat. Nach dessen folgenschwerem Fehltritt bei der Gerner Bank hatte Nihat versprochen, für Gerner alles zu tun, was dieser von ihm verlangt. Genau dieses Versprechen holt ihn nun wieder ein.

Gerner bestellt Nihat zu sich und erteilt ihm einen heiklen Auftrag: Er soll dafür sorgen, dass Johannas Projekt scheitert. Damit bringt Gerner ausgerechnet einen Mann ins Spiel, der zuletzt hart darum kämpfen musste, sein Vertrauen zurückzugewinnen.

Wird Nihat wirklich gegen Johanna vorgehen?

Für Nihat entsteht damit eine schwierige Situation. Auf der einen Seite steht sein Versprechen gegenüber Gerner. Nachdem Nihat mit Geldern der Bank spekuliert und damit für einen heftigen Konflikt gesorgt hatte, bekam er von Gerner noch einmal eine Chance. Dafür muss er aber jede Aufgabe erledigen, die ihm Jo stellt.

Johanna ahnt zunächst nicht, dass ihr Vater im Hintergrund gegen ihre Pläne arbeitet. Ob Nihat den Auftrag tatsächlich ausführt – und wie Johanna reagiert, sollte sie vom Plan ihres Vaters erfahren – dürfte bei GZSZ noch für einigen Ärger sorgen.

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