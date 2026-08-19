GZSZ-Vorschau: Für Nihat gibt es nur noch einen letzten Ausweg

Unterhaltung

Nihat steckt bei GZSZ immer tiefer in Problemen. Nachdem er erneut das Vertrauen von Julian missbraucht hat, sieht er nur noch einen Ausweg – und setzt dabei ausgerechnet auf dessen Freundschaft.

Eigentlich wollte Julian mit Nihat in der Beachbar auf seinen Erfolg anstossen. Doch von Feierstimmung ist schnell nichts mehr zu spüren. Nihat (Timur Ülker) wird von seinem schlechten Gewissen und seinen finanziellen Problemen eingeholt. Nach einem Gespräch mit Paul erkennt er, dass er seine Situation nicht länger verheimlichen kann.

Nihat gesteht Julian die Wahrheit

Nihat hat Geld der Gerner Financial Group zweckentfremdet – obwohl Julian ihm zuvor unmissverständlich klargemacht hatte, dass dies seine letzte Chance sei.

Nun sitzt Nihat seinem Freund gegenüber und entscheidet sich für die Wahrheit. Er gesteht Julian, was er getan hat. Dieser reagiert schockiert und will wissen, wie es überhaupt so weit kommen konnte.

Für Nihat wird die Situation zunehmend emotional. Er weiss, dass er Julians Vertrauen erneut enttäuscht hat und die Konsequenzen diesmal erheblich sein könnten. Dennoch hofft er auf Julians Hilfe.

Nihat sieht ausgerechnet in Julian seine letzte Rettung

Doch Nihat will nicht einfach aufgeben. Verzweifelt appelliert er an Julian – nicht nur als Geschäftspartner, sondern vor allem als Freund.

« Aber ich bitte dich als mein Freund. Hilf mir!»

Er bittet ihn um Hilfe und hofft darauf, dass Julian ihm trotz allem noch einmal zur Seite steht. Für Nihat scheint er der letzte Ausweg aus einer Situation zu sein, in die er sich selbst gebracht hat.

Ob Julian nach dem erneuten Vertrauensbruch tatsächlich bereit ist, Nihat zu helfen, bleibt jedoch offen.

Die neuesten Folgen GZSZ kannst du bereits auf RTL+ streamen.





