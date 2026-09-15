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Toni zieht bei GZSZ einen Schlussstrich: Sie verlässt Berlin und wagt einen Neuanfang im Ausland. Ihren Freunden bleibt kaum Zeit, sich von ihr zu verabschieden.

Nach den turbulenten vergangenen Wochen hat Toni eine Entscheidung getroffen. Die Polizistin will Berlin hinter sich lassen und Abstand von allem gewinnen, was zuletzt passiert ist. Dafür geht sie einen drastischen Schritt: Toni zieht ins Ausland.

Toni bekommt eine Stelle in Tallinn

Schon länger wird Toni klar, dass sie in Berlin nicht zur Ruhe kommt. Zu viel erinnert sie dort an die schwierigen Ereignisse der vergangenen Zeit. Deshalb wendet sie sich an ihre Chefin und fragt nach der Möglichkeit einer Versetzung.

Tatsächlich ergibt sich kurzfristig eine Gelegenheit: In Tallinn, der Hauptstadt Estlands, wird eine Stelle im Bereich internationale Kriminalität frei. Für Toni wäre die neue Aufgabe auch mit der Zusammenarbeit mit Interpol verbunden.

Lange überlegen muss sie nicht. Toni sagt zu – und der Wechsel soll praktisch sofort erfolgen. Schon am nächsten Tag soll sie Berlin verlassen.

Alicia und Lilly sind von Tonis Entscheidung geschockt

Als Toni ihren Freundinnen Alicia und Lilly von ihren Plänen erzählt, können diese die Nachricht zunächst kaum glauben. Gerade weil alles so schnell geht, bleibt ihnen kaum Zeit, sich auf den Abschied einzustellen.

Für Toni steht ihre Entscheidung allerdings fest. Sie braucht einen Ort, an dem sie noch einmal von vorne beginnen kann. In Berlin wird sie immer wieder mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.