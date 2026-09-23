Unterhaltung

Philip kehrt mit einem überraschenden Vorhaben nach Berlin zurück: Er will Jessica bereits am nächsten Tag heiraten. Doch ausgerechnet John weist ihn ab, ohne den Grund für seinen Besuch zu kennen.

Bei GZSZ soll für Philip und Jessica nun alles ganz schnell gehen. Noch bevor das Paar gemeinsam nach London fliegt, möchte Philip seine grosse Liebe in Berlin heiraten. Mithilfe eines früheren Patienten könnte er sogar bereits für den nächsten Tag einen Termin beim Standesamt bekommen.

Philip will Jessica noch vor der Abreise heiraten

Nach seiner Rückkehr nach Berlin verliert Philip keine Zeit. Er möchte nicht warten, bis er und Jessica in London angekommen sind, sondern die Hochzeit noch in ihrer alten Heimat feiern. Es war immer Jessis Traum, als verheiratetes Paar nach London zu ziehen.

Normalerweise dürfte es kaum möglich sein, innerhalb eines Tages einen Termin beim Standesamt zu bekommen. Philip hat jedoch offenbar die richtigen Kontakte: Ein ehemaliger Patient könnte ihm dabei helfen, die Trauung kurzfristig zu organisieren.

Für Philip scheint der Entschluss bereits festzustehen. Bevor für ihn und Jessica in London ein neuer Lebensabschnitt beginnt, sollen sie Berlin als verheiratetes Paar verlassen.

Emily hat eine besondere Bitte an ihren Bruder

Als Emily von der geplanten Blitzhochzeit erfährt, muss sie die Neuigkeit erst einmal verdauen. Mit einer Trauung am nächsten Tag hat selbst Philips Zwillingsschwester nicht gerechnet.

Nach dem ersten Schock freut sie sich jedoch für das Paar und möchte ihren Bruder unterstützen. Gleichzeitig erinnert sie Philip an einen besonderen Wunsch von John: Er wollte schon lange Philips Trauzeuge sein.

Obwohl John und Philip derzeit nicht miteinander sprechen, bittet Emily ihren Bruder deshalb, noch einmal auf ihn zuzugehen. Für Philip steht damit eine unangenehme Aussprache bevor – doch für seine Hochzeit scheint er bereit zu sein, den ersten Schritt zu machen.