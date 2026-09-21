Unterhaltung

Bei GZSZ scheitert Richards Versöhnungsversuch mit Matilda. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn und bringt Katrin damit ins Grübeln. Kurz darauf trifft diese eine überraschende Entscheidung.

Richard Kaltenbach will bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» endlich Frieden mit Matilda und Julian schliessen. Doch seine Stieftochter ist nicht bereit, ihm zu verzeihen. Stattdessen holt sie eine Geschichte aus seiner Vergangenheit hervor, die auch Katrin erschüttert. Die Unternehmerin weiss plötzlich nicht mehr, wem sie glauben soll – und greift schliesslich zu einer ungewöhnlichen Massnahme.

Matilda erhebt schwere Vorwürfe gegen Richard

Richard versucht, das angespannte Verhältnis zu seiner Tochter zu verbessern. Doch Matilda weist sein Friedensangebot entschieden zurück. Sie glaubt ihm kein Wort und wirft ihm vor, ihr lediglich eine «Märchenstunde» aufzutischen.

Katrin bekommt dies mit und versucht Matilda ins Gewissen zu reden. Doch Matilda lässt sich nicht bremsen. Sie erzählt Katrin von einem Vorfall aus Richards Vergangenheit, der ein völlig anderes Licht auf den Geschäftsmann werfen könnte.

Demnach soll Richard seinen ehemaligen Geschäftspartner Thorsten Baumann finanziell ruiniert haben. Baumann habe sich daraufhin das Leben genommen. Besonders schwer wiegt für Matilda, dass Richard nicht einmal bei dessen Beerdigung erschienen sein soll.

Ob sich die schweren Anschuldigungen tatsächlich so zugetragen haben, bleibt zunächst offen.

Katrin zweifelt plötzlich an Richard

Die Geschichte über Thorsten Baumann trifft Katrin völlig unvorbereitet. Sichtlich schockiert muss sie die Vorwürfe erst einmal verarbeiten.

Eigentlich hatte sie Richard zuletzt unterstützt und Matilda sogar zur Zurückhaltung aufgefordert. Doch nach deren Enthüllung ist sich Katrin nicht mehr sicher, ob sie dem Geschäftsmann vertrauen kann.