Unterhaltung

Zwischen Katrin und Richard kommt es bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» zu einer überraschenden Annäherung. Doch während die beiden miteinander im Bett landen, wächst bei Matilda das Misstrauen.

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» spitzt sich der Konflikt um Richard Kaltenbach weiter zu. Nach dem Beinahe-Unfall, bei dem die Bremsen seines Autos versagten, ist Richard überzeugt, dass jemand den Wagen absichtlich manipuliert hat. Sein Verdacht fällt ausgerechnet auf Matilda.

Katrin und Richard schlafen miteinander

Richard erzählt Katrin von einem Vorfall zwischen Julian und Valentin. Julian soll Valentin allein gelassen haben, obwohl dieser dadurch beinahe ums Leben gekommen wäre.

Die Geschichte scheint Katrin zu beschäftigen. Zwischen ihr und Richard entsteht eine besondere Nähe, die schliesslich darin endet, dass die beiden miteinander schlafen.

Richard hat damit offenbar etwas bei Katrin ausgelöst. Gleichzeitig beschäftigt sie weiterhin sein Verdacht, Matilda könnte hinter der Manipulation an seinem Auto stecken.

Matilda vertraut Katrin nicht mehr

Am Abend sucht Katrin das Gespräch mit Matilda und konfrontiert sie direkt mit Richards Anschuldigungen.

Matilda reagiert schockiert. Sie kann kaum glauben, dass Katrin überhaupt in Betracht zieht, sie könnte für den gefährlichen Zwischenfall verantwortlich sein.

Für Matilda ist die Situation besonders bitter, weil sie Richard für einen manipulativen Menschen hält. Sie befürchtet, dass er Katrin gezielt beeinflusst und sie damit auf seine Seite zieht.

Das Vertrauen zwischen den beiden Frauen bekommt dadurch einen erheblichen Riss. Während Gerner, der derzeit nicht vor Ort ist, von Matilda telefonisch über die Entwicklungen informiert wird und weiterhin auf Katrin vertraut, sieht Matilda die Situation inzwischen völlig anders.