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John versucht bei GZSZ, seiner neuen Rolle als Vater gerecht zu werden. Doch als er unerwartet früher nach Hause kommt, erlebt er mit Benni eine Überraschung, die für neuen Ärger sorgen dürfte.

Für John hat sich das Leben bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» in kurzer Zeit ziemlich verändert. Mit Benni trägt er plötzlich Verantwortung für seinen Sohn – und muss dabei erst noch herausfinden, wie er mit den Herausforderungen des neuen Familienalltags umgehen soll.

Laura reist für acht Wochen nach Singapur

Laura muss aus geschäftlichen Gründen nach Singapur reisen. Acht Wochen werden sie und John sich deshalb nicht sehen.

Eigentlich möchte John sie noch zum Flughafen bringen. Gleichzeitig wartet zu Hause bereits die nächste Aufgabe auf ihn.

Benni hat sein Home-Schooling vernachlässigt. John macht ihm deshalb deutlich, dass er den liegen gebliebenen Stoff dringend nachholen muss. Benni soll die Zeit nutzen und sich um die Schule kümmern. Zunächst scheint damit alles geklärt.

Doch John kommt früher zurück als erwartet.

John erwischt Benni auf dem Balkon

Als John wieder zu Hause auftaucht, findet er seinen Sohn nicht etwa über seinen Schulunterlagen.

Benni sitzt auf dem Balkon – und kifft.

John ist sichtlich schockiert. Mit dieser Situation hat er nicht gerechnet. Besonders nachdem er seinem Sohn kurz zuvor noch klargemacht hat, dass dieser sich um sein Home-Schooling kümmern soll, dürfte die Entdeckung für zusätzlichen Ärger sorgen.

Für Vater und Sohn könnte damit die erste wirkliche Bewährungsprobe beginnen.

Für John beginnt die schwierige Seite des Vaterseins