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Iris Mareike Steen erwartet ihr erstes Kind. Die Lilly-Darstellerin hat ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht – und verrät, wann sie bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» pausieren möchte.

Babynews aus dem GZSZ-Universum: Iris Mareike Steen und ihr Ehemann Kevin werden erstmals Eltern. Die 34-Jährige verkündete die Schwangerschaft mit einem persönlichen Video auf Instagram. Gegenüber RTL beschreibt sie ihre Erleichterung, die Nachricht endlich teilen zu können. Das Verheimlichen und Verstecken sei ihr zuletzt zunehmend schwergefallen.

Iris Mareike Steen dreht bei GZSZ zunächst weiter

Für die Zuschauer bedeutet die Schwangerschaft keinen sofortigen Abschied von Lilly Seefeld. Steen steht weiterhin vor der Kamera. Mit wachsendem Babybauch werde sich voraussichtlich ihre Kleidung bei den Dreharbeiten verändern, erklärt sie gegenüber RTL.

Seit 2010 spielt die gebürtige Hamburgerin Lilly in der Daily.

Anfang 2027 plant sie eine Babypause

Eine Auszeit ist allerdings vorgesehen. «Anfang nächsten Jahres werde ich mich dann langsam für einige Zeit verabschieden», kündigt Steen gegenüber RTL an.

Ein genauer Beginn, die Dauer der Pause und ein Rückkehrtermin sind bislang nicht genannt. Auch wie Lillys Abwesenheit in der Handlung erklärt wird, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Ein dauerhafter Ausstieg ist damit nicht angekündigt.

Wann die Drehpause auf dem Bildschirm sichtbar wird, lässt sich aus den bisherigen Angaben ebenfalls nicht ableiten.