GZSZ-Vorschau: Emily trifft Tobias wieder – plötzlich sind die alten Gefühle zurück

Unterhaltung

Nach ihrer Rückkehr nach Berlin trifft Emily das erste Mal wieder auf Tobias. Zunächst versucht sie, ihm aus dem Weg zu gehen. Doch wenig später kommen sich die beiden ungewollt näher.

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bahnt sich möglicherweise das nächste Liebes-Comeback an. Nach längerer Zeit stehen Emily (Anne Menden) und Tobias (Jan Kittmann) wieder gemeinsam in Berlin. Einfach ist das Wiedersehen für die beiden nicht. Zu viel ist in ihrer gemeinsamen Vergangenheit passiert.

Paul lädt Tobias zum Familienessen ein

Ausgerechnet Paul sorgt dafür, dass Emily und Tobias am gleichen Tisch sitzen. Als er Tobias in der WG begegnet, lädt er ihn kurzerhand zum gemeinsamen Familienessen mit Emily und Kate ein. Für Emily kommt die Einladung unerwartet, aber sie ist fein damit.

Plötzlich sitzen die beiden wieder gemeinsam an einem Tisch – und die Vergangenheit ist näher, als Emily lieb sein dürfte.

Bei Emily und Tobias kommen alte Gefühle hoch

Während des gemeinsamen Abends werden Emily und Tobias an ihre gemeinsame Zeit erinnert. Dabei geht es nicht nur um die schwierigen Momente ihrer Beziehung, sondern auch um die schönen wie beispielsweise ihre gemeinsamen Flüge mit Tobias Maschine.

Vor allem Tobias erinnert sich daran, wie Emily während seiner schweren Zeit für ihn da war. Die gemeinsame Vergangenheit sorgt dafür, dass die anfängliche Befangenheit langsam verschwindet.

Und offenbar sind auch die Gefühle zwischen den beiden noch nicht vollständig verschwunden.

Ob daraus tatsächlich ein Liebes-Comeback wird, bleibt zunächst offen. Klar ist aber: Das unerwartete Wiedersehen lässt weder Emily noch Tobias kalt.

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