Unterhaltung

GZSZ-Fans warten heute Abend vergeblich auf eine neue Folge. RTL nimmt die Serie kurzfristig aus dem Vorabendprogramm. Der Grund ist ein Fussball-Länderspiel – ganz entfällt die Episode aber nicht.

Normalerweise gehört der Sendeplatz um 19.40 Uhr bei RTL fest zu «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Am heutigen Donnerstag müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch umstellen: GZSZ läuft nicht zur gewohnten Uhrzeit.

Klopp verdrängt GZSZ aus dem RTL-Programm

Der Grund für den Ausfall ist die UEFA Nations League. RTL überträgt am Donnerstagabend das Länderspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland live aus Amsterdam.

Die Sendung beginnt bereits um 19.40 Uhr und übernimmt damit genau den gewohnten GZSZ-Sendeplatz. Der Anpfiff in der Johan Cruijff Arena erfolgt um 20.45 Uhr.

Das Spiel besitzt für deutsche Fussballfans eine besondere Bedeutung: Jürgen Klopp steht gegen die Niederlande erstmals als Bundestrainer bei einem Pflichtspiel an der Seitenlinie. RTL räumt der Übertragung deshalb einen grossen Teil des Abendprogramms ein.

«Alles was zählt» ist von der Änderung nicht betroffen und läuft wie geplant um 19.05 Uhr. Direkt danach übernimmt die Fussballberichterstattung.

Wann läuft die ausgefallene GZSZ-Folge?

Die für Donnerstag geplante GZSZ-Folge 8615 wird nicht komplett gestrichen. RTL zeigt die Episode mit dem Titel «Fehler der Vergangenheit» am Freitag, 25. September, um 9 Uhr.

Am Freitagabend geht es dann auf dem gewohnten Sendeplatz weiter: Um 19.40 Uhr läuft Folge 8616 mit dem Titel «Echte Reue?». Eine Doppelfolge am Abend ist laut dem aktuellen RTL-Programm nicht vorgesehen.

Fans, die ausschliesslich die reguläre Ausstrahlung um 19.40 Uhr verfolgen, sollten deshalb beachten: Die verschobene Folge läuft bereits am Freitagmorgen. Wer sie verpasst, könnte beim Einschalten am Abend einen Teil der Handlung übersprungen haben.