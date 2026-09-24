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Alicia und Paul wollen ihre erste gemeinsame Wohnung einrichten. Doch ein alter Teppich stellt ihre Beziehung auf die Probe – denn Alicia trifft hinter Pauls Rücken eine folgenschwere Entscheidung.

Für Alicia und Paul beginnt bei GZSZ eigentlich ein aufregender neuer Lebensabschnitt. Das Paar zieht in seine erste gemeinsame Wohnung und möchte sich dort ein gemeinsames Zuhause aufbauen. Bei der Einrichtung zeigt sich allerdings schnell, dass ihre Vorstellungen nicht überall zusammenpassen. Vor allem ein alter Teppich von Paul wird zum Streitpunkt.

Paul hängt an seinem alten Teppich

Für Paul handelt es sich nicht einfach um irgendeinen Einrichtungsgegenstand. Der Teppich begleitet ihn bereits seit seiner ersten eigenen Wohnung und besitzt für ihn deshalb einen grossen persönlichen Wert.

Für Alicia zählt dagegen vor allem das Aussehen – und davon ist sie alles andere als begeistert. Sie findet den alten Teppich ausgesprochen hässlich und kann sich kaum vorstellen, ihn in das Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung zu legen.

Obwohl Paul deutlich macht, wie wichtig ihm das Erinnerungsstück ist, setzt sich Alicia über seinen Wunsch hinweg. Während er nicht zu Hause ist, lässt sie den Teppich kurzerhand verschwinden.

Paul überrascht Alicia mit einem besonderen Geschenk

Kurz nach ihrer heimlichen Aktion wird Alicias schlechtes Gewissen noch grösser. Paul überrascht sie mit einer Tasche, die ihm persönlich eigentlich nicht gefällt. Weil er weiss, wie sehr Alicia sie mag, hat er sie trotzdem für sie besorgt.

Damit zeigt Paul, dass er bereit ist, bei der Einrichtung und ihren unterschiedlichen Geschmäckern Kompromisse einzugehen. Alicia wird schlagartig bewusst, dass sie mit seinem Teppich genau das Gegenteil getan hat.

Statt Pauls Gefühle zu respektieren, hat sie das für ihn wichtige Erinnerungsstück ohne sein Wissen entsorgen lassen. Ihre Freude über die Tasche wird deshalb von ihrem schlechten Gewissen überschattet.