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Der Beinahe-Unfall von Katrin und Richard bekommt bei GZSZ eine dramatische Wendung. Richards Bremsen haben offenbar nicht zufällig versagt. Jemand soll sie manipuliert haben. Er hat einen Verdacht.

Eigentlich sollte es nur eine gemeinsame Fahrt werden, doch für Katrin und Richard Kaltenbach endet sie beinahe in einer Katastrophe. Mitten auf der Landstrasse reagieren die Bremsen seines Wagens plötzlich nicht mehr. Richard behält trotz der gefährlichen Situation die Kontrolle. Durch schnelles Handeln und den Einsatz der Handbremse gelingt es ihm schliesslich, das Auto zum Stehen zu bringen.

Richards Bremsen wurden offenbar manipuliert

Nach dem Vorfall wird Richard im Krankenhaus untersucht. Dort erreicht ihn eine Nachricht aus der Werkstatt, die alles verändert. Bei der Untersuchung seines Autos gibt es Hinweise darauf, dass die Bremsen nicht einfach aufgrund eines Defekts versagt haben. Sie sollen gezielt manipuliert worden sein.

Damit steht plötzlich eine erschreckende Frage im Raum: Wollte jemand Richard absichtlich in Lebensgefahr bringen?

Für Richard ist die Nachricht umso brisanter, weil er sich in Berlin zuletzt nicht nur Freunde gemacht hat. Seit seiner Rückkehr sorgen insbesondere die Konflikte innerhalb seiner Familie immer wieder für Spannungen.

Katrin will sofort die Polizei einschalten

Als Katrin Richard später im Hotel besucht, erzählt er ihr von den Erkenntnissen aus der Werkstatt. Für sie ist die Sache eindeutig: Wenn tatsächlich jemand an den Bremsen manipuliert hat, muss Richard zur Polizei gehen.

Doch ausgerechnet dabei zögert er. Denn Richard beschäftigt bereits ein konkreter Verdacht. Und der führt direkt in seine eigene Familie.

Richard verdächtigt ausgerechnet Matilda

Richard bringt Matilda ins Spiel. Dass er ausgerechnet seine Stieftochter verdächtigt, kommt nicht von ungefähr: Das Verhältnis zwischen den beiden ist seit seiner Ankunft in Berlin angespannt.