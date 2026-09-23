Lange wurde geheim gehalten, wie das Comeback von Oli.P bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» aussehen wird. Nun steht fest: Der Sänger und Schauspieler kehrt nicht als neue Figur in den Kolle-Kiez zurück. Oliver Petszokat spielt erneut seine frühere Kultrolle Ricky Marquart. Seit Rickys letztem Auftritt hat sich in dessen Leben allerdings einiges verändert. Aus dem früheren Frauenschwarm ist ein Standesbeamter geworden.
Ricky Marquart traut Philip und Jessica
Rickys Rückkehr fällt mit einem besonders emotionalen Moment zusammen. Philip und Jessica wollen noch vor ihrer gemeinsamen Abreise nach London heiraten. Die Trauung übernimmt ausgerechnet Ricky Marquart.
Auf einem von RTL veröffentlichten Bild ist zu sehen, wie Philip und Jessica vor dem von Oli.P gespielten Standesbeamten stehen und sich das Jawort geben. Damit nimmt Ricky bei seinem kurzen Comeback eine entscheidende Rolle ein.
Für langjährige Zuschauer dürfte sein Auftauchen dennoch überraschend kommen. Schliesslich lagen zwischen Rickys Abschied und seiner Rückkehr mehr als zweieinhalb Jahrzehnte.
Oli.P selbst verrät über seine Figur: «Er arbeitet jetzt als Standesbeamter.» Die Fans dürfen sich bei seinem Gastauftritt laut dem 48-Jährigen auf Humor, emotionale Momente und einige Überraschungen einstellen.
Philips Hochzeit steht unter keinem guten Stern
Obwohl Ricky bereitsteht, um Philip und Jessica zu trauen, verläuft die Hochzeit nicht ohne Probleme. Zwischen Philip und seinem Bruder John herrscht weiterhin dicke Luft.
Später erfährt John zwar von der Hochzeit, kann jedoch weiterhin nicht über seinen Schatten springen. Für Philip ist die Situation schmerzhaft: Er freut sich auf das gemeinsame Leben mit Jessica, doch vollkommen wäre dieser Moment für ihn nur, wenn auch sein Bruder dabei wäre.
Damit begleitet Ricky nicht nur eine spontane Hochzeit. Seine Rückkehr findet mitten in einem ungelösten Familienkonflikt statt.
Oli.P kehrt als seine frühere GZSZ-Figur zurück
Ricky Marquart gehörte von 1998 bis 1999 zum festen GZSZ-Ensemble. Besonders seine Geschichten mit Cora, Nico und Nataly sind vielen Zuschauern bis heute in Erinnerung geblieben. Zudem war Ricky regelmässig im damaligen GZSZ-Café «Fasan» zu sehen.
Für Oliver Petszokat wurde die Serie zum Karrieresprungbrett. Parallel zu seiner Zeit bei GZSZ feierte er als Oli.P grosse Erfolge als Musiker. Seine Version von «Flugzeuge im Bauch» wurde 1998 zu einem der bekanntesten deutschsprachigen Hits dieser Zeit.
Die Rückkehr an das GZSZ-Set habe sich für ihn trotz der langen Pause schnell wieder vertraut angefühlt. Einige Bereiche des Studios und sogar Mitarbeiter aus seiner früheren Zeit erkannte er wieder. Die Anfrage für das Comeback musste er deshalb nicht lange überdenken.
«Für ein Comeback bei ‹Gute Zeiten, schlechte Zeiten› gibt es keinen falschen Zeitpunkt», erklärt Oli.P.
Wann ist Oli.P wieder bei GZSZ zu sehen?
Das Comeback von Oli.P ist auf zwei aufeinanderfolgende Folgen begrenzt. Er ist als Ricky Marquart in den Episoden 8619 und 8620 zu sehen.
Auf RTL+ erscheint die erste Comeback-Folge am 23. September 2026. Im Free-TV zeigt RTL die beiden Episoden am Mittwoch, 30. September, und Donnerstag, 1. Oktober 2026, jeweils um 19.40 Uhr.
Ob Ricky nach seinem Einsatz als Standesbeamter erneut im Kolle-Kiez auftauchen könnte, bleibt offen. Oli.P schliesst weitere Auftritte zumindest nicht grundsätzlich aus. Seine Botschaft an die Fans lautet: «Man soll niemals nie sagen.»