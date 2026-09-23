Unterhaltung

27 Jahre nach seinem Abschied kehrt Oli.P zu GZSZ zurück. Ricky Marquart hat inzwischen einen überraschend seriösen Beruf – und übernimmt bei Philips Hochzeit eine wichtige Rolle.

Lange wurde geheim gehalten, wie das Comeback von Oli.P bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» aussehen wird. Nun steht fest: Der Sänger und Schauspieler kehrt nicht als neue Figur in den Kolle-Kiez zurück. Oliver Petszokat spielt erneut seine frühere Kultrolle Ricky Marquart. Seit Rickys letztem Auftritt hat sich in dessen Leben allerdings einiges verändert. Aus dem früheren Frauenschwarm ist ein Standesbeamter geworden.

Ricky Marquart traut Philip und Jessica

Rickys Rückkehr fällt mit einem besonders emotionalen Moment zusammen. Philip und Jessica wollen noch vor ihrer gemeinsamen Abreise nach London heiraten. Die Trauung übernimmt ausgerechnet Ricky Marquart.

Auf einem von RTL veröffentlichten Bild ist zu sehen, wie Philip und Jessica vor dem von Oli.P gespielten Standesbeamten stehen und sich das Jawort geben. Damit nimmt Ricky bei seinem kurzen Comeback eine entscheidende Rolle ein.

Für langjährige Zuschauer dürfte sein Auftauchen dennoch überraschend kommen. Schliesslich lagen zwischen Rickys Abschied und seiner Rückkehr mehr als zweieinhalb Jahrzehnte.

Oli.P selbst verrät über seine Figur: «Er arbeitet jetzt als Standesbeamter.» Die Fans dürfen sich bei seinem Gastauftritt laut dem 48-Jährigen auf Humor, emotionale Momente und einige Überraschungen einstellen.

Philips Hochzeit steht unter keinem guten Stern

Obwohl Ricky bereitsteht, um Philip und Jessica zu trauen, verläuft die Hochzeit nicht ohne Probleme. Zwischen Philip und seinem Bruder John herrscht weiterhin dicke Luft.

Philip wünscht sich John als Trauzeugen. Doch als er seinen Bruder darum bitten möchte, lässt dieser ihn zunächst nicht zu Wort kommen. John ist wegen seines Sohnes Benni völlig aufgewühlt und weist Philip an der Tür ab, ohne zu wissen, weshalb dieser ihn besucht.