Lea Woitack hat sich in den vergangenen Monaten aus der digitalen Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun meldet sie sich mit nachdenklichen Worten zurück und gibt einen kleinen Einblick in die Zeit abseits der sozialen Medien.

Lea Marlen Woitack: Baby und persönlicher Verlust

Lea Marlen Woitack ist Mutter geworden und teilt erstmals Bilder ihres Nachwuchses. Auf dem ersten Bild ihres Beitrags in Instagram zeigt sich Woitack mit Babybauch, auf dem zweiten hält sie ihr Kind im Arm. Doch neben der Geburt ihres Nachwuchses gab es offenbar auch einen schmerzlichen Einschnitt in ihrem Leben. «Ein Mensch ist gekommen, einer gegangen. Beides hat Platz gebraucht, und beides hat mich verändert», schreibt sie. Von wem sie Abschied nehmen musste, lässt Woitack offen.

Lea Marlen Woitack möchte wieder mehr von sich zeigen

Für die sozialen Netzwerke blieb in dieser Lebensphase wenig Raum. «Ich habe in dieser Zeit weniger geteilt und mehr gelebt», erklärt Woitack. Künftig möchte sie ihre Follower wieder vermehrt an ihrem Leben teilhaben lassen.

Einem breiten Fernsehpublikum wurde Woitack durch die RTL-Dailysoap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bekannt. Fünf Jahre lang stand sie als Sophie Lindh vor der Kamera. Von 2024 bis 2025 übernahm sie als Svenja Jablonski die Hauptrolle in der ARD-Telenovela «Rote Rosen».