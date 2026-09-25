Eine Kuh stürzt in ein tiefes, felsiges Loch und kann sich nicht mehr selbst befreien. Stundenlang versuchen Andrea und Alois, das Tier zu retten. Gleichzeitig ist ungewiss, ob sein ungeborenes Kalb überlebt. Es ist einer der dramatischsten Momente der neuen RTR-Dokuserie «Si d'alp». Dabei geraten Mensch und Tier immer wieder an ihre Grenzen.
Vier Menschen verbringen einen Sommer auf drei Bündner Alpen
Im Mittelpunkt stehen Andrea, Alois, Otmar und Alexa. Sie verbindet die Arbeit mit den Tieren, doch ihre Geschichten und Erfahrungen unterscheiden sich deutlich.
Für Andrea Tschumper und Alois Dudli ist es der erste gemeinsame Alpsommer. Das junge Paar aus dem Kanton St. Gallen übernimmt auf der Alp Quader die Verantwortung für mehr als 100 Kühe. Der gewohnte Alltag bleibt im Tal zurück – stattdessen bestimmen Melken, Zäune, Wetter und unerwartete Zwischenfälle ihren Tagesablauf.
Otmar Cadruvi kennt das Leben auf der Alp bereits seit vielen Jahren. Eigentlich hatte er dieses Kapitel abgeschlossen. Nach einem Todesfall übernimmt er jedoch kurzfristig die Alp Tschegn Dadens. Begleitet wird er von seiner Hündin Kaja. Für Otmar ist die Rückkehr deshalb mehr als nur ein weiterer Arbeitseinsatz.
Alexa verbringt den Sommer auf der Alp Nova. Zwischen Tieren, Bergen und dem Rhythmus der Natur findet sie nach eigener Darstellung genau das, was ihr wichtig ist. Die Alp ist für sie nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern steht auch für Heimat, Freiheit und Leidenschaft.
Schon der Arbeitstag beginnt vor Sonnenaufgang
Die Serie romantisiert das Leben in den Bergen nicht. Andrea und Alois beginnen ihren Tag teilweise noch vor Sonnenaufgang und müssen zunächst ihren Rhythmus beim Melken finden. Dann bleibt eine Kuh in einem Brunnen stecken und will sich nicht mehr herausbewegen.
Auch für Otmar gibt es keine ruhige Routine. Er muss zusätzliche Zäune errichten, damit die Kühe im steilen Gelände nicht abstürzen. Bei Alexa machen sich einzelne Tiere selbstständig und ziehen bereits auf eine höher gelegene Weide mit frischerem Gras weiter.
Die drei Folgen zeigen damit, wie schnell ein vermeintlich ruhiger Alpsommer in anstrengende und gefährliche Arbeit umschlagen kann. Probleme müssen sofort gelöst werden – unabhängig von Tageszeit, Wetter oder Erschöpfung.
Trockenheit wird für Otmar zum Problem
In der dritten Folge spitzt sich die Lage zu. Während Andrea und Alois um die im Felsloch eingeklemmte Kuh kämpfen, wird bei Otmar das Wasser zunehmend knapp. Gleichzeitig trocknen die Weiden aus.
Alexa erreicht dagegen zuletzt den für sie schönsten Abschnitt ihrer Alp. Doch auch dort kündigt sich das Ende des Sommers an. Für die vier Hirtinnen und Hirten beginnt der Abschied von einem Alltag, der sie während Wochen vollständig beansprucht hat.
«Si d'alp» erzählt deshalb nicht nur von Kühen, Wetter und körperlicher Arbeit. Die Serie zeigt auch Einsamkeit, Zusammenhalt und die besondere Beziehung zwischen Menschen, Tieren und der Bündner Bergwelt.
Das zeigen die drei Folgen von «Si d'alp»
Die erste Episode trägt den Titel «Nov dachasa», auf Deutsch «Neues Zuhause». Darin beziehen die vier Protagonisten ihre Alpen und bereiten sich auf die Ankunft der Tiere vor. Die Folge dauert rund 27 Minuten.
In der zweiten Folge «Als cunfins» – «An den Grenzen» – beginnt der eigentliche Alpalltag. Die Kühe sorgen für erste schwierige Situationen, Zäune müssen verstärkt und entlaufene Tiere gesucht werden. Die Episode dauert rund 26 Minuten.
Das Finale «Auts e bass» – «Höhen und Tiefen» – erzählt von der dramatischen Rettungsaktion, der Trockenheit und dem nahenden Ende der Alpsaison. Die dritte Folge hat eine Länge von rund 29 Minuten.
Alpabzug beendet die gemeinsame Reise
Den Abschluss der Alpsaison bildete am 12. September der traditionelle Alpabzug in Breil/Brigels. Nach 95 Tagen kehrten mehr als 600 Tiere von fünf Alpen gemeinsam ins Tal zurück. RTR übertrug den Anlass im Livestream und traf dabei auch die Protagonisten der Dokuserie wieder.
Wer den Bündner Alpsommer von Anfang an verfolgen möchte, kann sämtliche Folgen von «Si d'alp» kostenlos auf Play RTR streamen. Auch der aufgezeichnete Alpabzug ist dort abrufbar. Auf den Videoseiten ist eine Untertitelung ausgewiesen.