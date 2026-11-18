Mit einem dramatischen Cliffhanger hat sich die ZDF-Arztserie «Dr. Nice» in die Staffelpause verabschiedet. Während sich für Dr. Moritz Neiss (Patrick Kalupa) neue berufliche Perspektiven eröffnen, wird seine Assistentin Charlie (Josefine Preuß) bei einem Unfall schwer verletzt. Noch vor dem Start der fünften Staffel erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, welches Schicksal die beliebte Serienfigur ereilt.

«Dr. Nice»: Überlebt Charlie den schweren Unfall?

Ausgerechnet als Moritz nach dem Einsatz eines Mikrochips seine verletzte Hand wieder bewegen kann, nimmt sein Privatleben eine dramatische Wendung. Während eines Videoanrufs mit ihm übersieht Charlie eine rote Ampel und wird von einem Bus erfasst.

Im Weihnachtsspecial «Dr. Nice – Das Weihnachtswunder» gibt es Gewissheit: Charlie überlebt den Unfall, liegt zunächst aber im Koma. In der Hoffnung, dass vertraute Erinnerungen ihre Genesung fördern, bringt Moritz sie zum Hotel ihrer Grosseltern nach Stralsund.

Noch während der Fahrt im Rettungswagen kommt Charlie zu Bewusstsein. Allerdings hat der Unfall Spuren hinterlassen. Offenbar leidet sie unter einer posttraumatischen Amnesie und erkennt weder Moritz noch ihre Eltern wieder.

Lea und Doris schmieden heimlich einen Weihnachtsplan

Auch für Moritz steht eine emotionale Herausforderung bevor. Seit Jahren macht der Arzt einen grossen Bogen um das Weihnachtsfest. Seine Tochter Lea (Maj Borchardt) und Doris (Hedi Kriegeskotte) wollen das ändern und ihm helfen, sein Weihnachtstrauma zu überwinden.