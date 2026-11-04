Jahrelang stand Wayne Rooney für Manchester United auf dem Platz. Nun könnte der ehemalige englische Nationalspieler vor einer ganz anderen Herausforderung stehen: Laut «The Sun» soll er für die neue Staffel des britischen Dschungelcamps zugesagt haben. Eine offizielle Bestätigung seiner Teilnahme durch den Sender ITV steht noch aus.

Coleen Rooney schaffte es bis ins Finale

In seiner Familie könnte sich Rooney Tipps holen: Seine Frau Coleen Rooney nahm 2024 an der britischen Ausgabe teil und belegte den zweiten Platz. Ob ihr Mann nun ebenfalls zu den Dschungelprüfungen antritt, bleibt offen. Fest steht der Starttermin: Die neue Staffel beginnt am Montag, 16. November, um 21 Uhr britischer Zeit, also 22 Uhr Schweizer Zeit, auf ITV1 und ITVX.

Was Rooney im britischen Dschungelcamp erwarten würde

Sollte Wayne Rooney tatsächlich einziehen, würde er wie seine Frau Coleen ins australische Dschungelcamp reisen. Dort gehören die sogenannten «Bushtucker Trials» zum Alltag: In diesen Prüfungen können sich die Promis Mahlzeiten für das Camp erspielen. Die britischen Moderatoren Ant McPartlin und Declan Donnelly, bekannt als Ant und Dec, führen auch diesmal durch die Staffel. Wer sich am Ende die Dschungelkrone holt, entscheidet das Publikum.