Er gehörte seit dem Serienstart dazu. Nun müssen «Die Bergretter» ohne Franz Marthaler auskommen. In der am Donnerstagabend im ZDF ausgestrahlten Folge «Bruchstelle» nehmen Familie und Freunde Abschied von dem Pensionswirt, gespielt von Heinz Marecek. Die Episode beginnt mit seiner Beerdigung. Doch wie ist Franz gestorben? Die Serie erzählt vor allem von der Trauer der Zurückgebliebenen. Über die Umstände seines Todes erfahren die Zuschauer nur wenig.

Franz wollte Brötchen holen – und kam nicht zurück

Bei der Beerdigung erinnert sich Monika Winkler, gespielt von Tina Engel, an den letzten Abschied. Ihre Worte verdeutlichen, wie unerwartet Franz aus dem Leben gerissen wurde: «‹Bis gleich› waren seine letzten Worte – er wollte nur Brötchen holen und kam nie wieder.»

Eine konkrete Todesursache wird dabei nicht genannt. Aus der Szene lässt sich deshalb weder eine bestimmte Krankheit noch ein Unfall als Erklärung ableiten.

Auch die offizielle ZDF-Beschreibung spricht lediglich vom unerwarteten Tod der Figur, den das Team verarbeiten muss.

Warum Heinz Marecek «Die Bergretter» verlässt

Hinter dem Abschied steht eine erzählerische Entscheidung. Wie eine ZDF-Sprecherin gegenüber «t-online» erklärte, endet die Geschichte von Franz Marthaler aus dramaturgischen Gründen.