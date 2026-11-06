Für viele Familien gehört «Der kleine Lord» genauso zur Weihnachtszeit wie der geschmückte Christbaum. Auch 2026 kann man den britischen Fernsehfilm mit Ricky Schroder und Alec Guinness im TV sehen.

Wann läuft «Der kleine Lord» 2026 im Fernsehen?

Für den Weihnachtsklassiker sind in der ARD bereits zwei Sendetermine vorgesehen. Am Freitag, 18. Dezember 2026, läuft «Der kleine Lord» um 20.15 Uhr im Ersten. Eine Wiederholung ist für Freitag, 25. Dezember, um 16.50 Uhr geplant. Änderungen am Programm sind noch möglich.

Für SRF 1 und SRF zwei sind bislang noch keine zusätzlichen Sendetermine bekannt (Stand: 6. November 2026). Im vergangenen Jahr zeigte SRF 1 den Film sowohl an Heiligabend als auch in der Nacht auf den 25. Dezember.

Darum geht es im Weihnachtsklassiker

Der britische Fernsehfilm aus dem Jahr 1980 erzählt die Geschichte des achtjährigen Cedric Errol, der mit seiner Mutter in bescheidenen Verhältnissen in New York lebt. Als er erfährt, dass er der Erbe eines wohlhabenden englischen Adeligen ist, verändert sich sein Leben grundlegend.

Cedric zieht nach England zu seinem Grossvater, dem Earl von Dorincourt. Dieser begegnet seinem Enkel zunächst mit grosser Zurückhaltung und lehnt dessen amerikanische Mutter ab. Doch mit seiner offenen und hilfsbereiten Art gelingt es dem Jungen, das Herz des verbitterten alten Mannes zu gewinnen.