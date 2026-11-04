Wird Callum Turner der neue 007? Sein Name fällt aktuell immer wieder als möglicher Nachfolger von James Bond. Eine offizielle Bestätigung seiner Besetzung gibt es bislang nicht. Für den 36-Jährigen wäre es der nächste grosse Karriereschritt.

Wer ist Callum Turner?

Callum Robilliard Turner wurde am 15. Februar 1990 in London geboren und wuchs im Stadtteil Chelsea auf. Seine alleinerziehende Mutter, die damals als Club-Promoterin arbeitete, weckte früh seine Begeisterung für Filme. Bevor er Schauspieler wurde, spielte Turner halbprofessionell Fussball und arbeitete als Model, unter anderem für Next und Reebok.

Seine Schauspielkarriere begann 2010 mit einem Kurzfilm. Es folgten Auftritte in Fernsehproduktionen wie «Leaving» (2012) und «The Town» (2012). Mit dem Drama «Queen and Country» und der Mysteryserie «Glue» machte er 2014 verstärkt auf sich aufmerksam. Im selben Jahr wurde er von der britischen Filmakademie BAFTA als eines der aufstrebenden Talente des Landes ausgezeichnet.

Durch «Phantastische Tierwesen» zum internationalen Erfolg

Einem breiteren Publikum wurde Turner durch die «Phantastische Tierwesen»-Filme bekannt. In «Grindelwalds Verbrechen» (2018) und «Dumbledores Geheimnisse» (2022) verkörperte er Theseus Scamander, den älteren Bruder von Newt Scamander.

Auch ausserhalb der Fantasyreihe machte Turner mit weiteren Film- und Fernsehrollen auf sich aufmerksam. Für seine Darstellung in der BBC-Serie «The Capture» erhielt er 2020 eine BAFTA-Nominierung als bester Hauptdarsteller. Im Sportdrama «Die Jungs im Boot» (2023) von Regisseur George Clooney spielte er den Ruderer Joe Rantz. Ein Jahr später war er als Major John «Bucky» Egan in der Kriegsserie «Masters of the Air» zu sehen. Für diese Leistung wurde er für einen Satellite Award nominiert. Zu seinen jüngeren Filmprojekten gehört die romantische Fantasykomödie «Eternity» (2025), in der er an der Seite von Miles Teller und Elizabeth Olsen auftritt.