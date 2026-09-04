AWZ: Ben belügt die Polizei – droht Kilian jetzt das Gefängnis?

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Nach dem tödlichen Bombenanschlag steht die Polizei bei Ben vor der Tür. Doch statt Maximilian zu verraten, schützt er ihn – und für Kilian wird es immer gefährlicher.

Die Autobombe hat bei «Alles was zählt» ein Todesopfer gefordert, doch die Wahrheit bleibt vorerst verborgen. Ben entscheidet sich tatsächlich für eine Aussage bei der Polizei. Dort hält er allerdings an seinem gemeinsamen Plan mit Maximilian fest – während ausgerechnet Maximilian selbst ins Visier der Ermittlerin gerät.

Die Polizei steht plötzlich bei Ben vor der Tür

Nach Matteos Tod wird Ben von seinen Schuldgefühlen geplagt. Eigentlich will er nicht länger schweigen und die Verantwortung für die Explosion übernehmen.

Maximilian versucht deshalb ein letztes Mal, ihn von einem Geständnis abzuhalten. Er erinnert Ben daran, was ihm drohen würde, wenn er die Wahrheit sagt: Gefängnis – und ein Leben, in dem sein Sohn Nils ohne ihn aufwachsen müsste.

Doch lange können die beiden nicht mehr ungestört über ihr weiteres Vorgehen diskutieren. Die Polizei steht bereits in der Villa. Und eine der Ermittlerinnen ist für Maximilian keine Unbekannte.

Kommissarin Gerolt nimmt Maximilian ins Visier

Bei der leitenden Ermittlerin handelt es sich um Manuela Gerolt. Sie und Maximilian haben eine gemeinsame Vorgeschichte.

Gerolt ermittelte bereits 2020 nach dem Tod von Niclas Nadolny gegen die Steinkamps. Maximilian erinnert sie bei ihrem Wiedersehen prompt daran, dass sie ihn damals verdächtigte. Der Fall stellte sich letztlich als tragischer Unfall heraus. Auch diesmal dauert es nicht lange, bis Gerolt Maximilian als möglichen Verdächtigen ins Spiel bringt.

Im Gespräch mit Ben fragt sie unter anderem, ob Maximilian ein Motiv für den Bombenanschlag gehabt haben könnte. Schliesslich könnte die ungeklärte Zukunft der Geschäftsführung von «Steinkamp Sport & Wellness» für Konflikte gesorgt haben. Ben könnte seinen Komplizen nun mit wenigen Worten schwer belasten.

Ben schützt Maximilian bei seiner Aussage

Doch Ben entscheidet sich dagegen. Gegenüber Gerolt weist er den Verdacht gegen Maximilian zurück. Er behauptet, nicht zu wissen, wer es auf ihn abgesehen haben könnte. Damit bleibt Ben trotz seiner massiven Schuldgefühle zunächst bei dem gemeinsamen Plan.

Ausgerechnet die Aussage, mit der er eigentlich reinen Tisch machen wollte, wird damit zum Schutz für Maximilian. Doch zwischen den beiden hat sich inzwischen etwas verändert. Ben macht deutlich, dass seine Loyalität Grenzen hat.

Ben droht Maximilian mit Verrat

Ben will verhindern, dass Maximilian erneut eigenmächtig handelt. Deshalb stellt er seinem Komplizen eine klare Bedingung. Sollte Maximilian noch einmal einen Alleingang starten, will Ben zur Kommissarin gehen und ihn verraten.

Damit sitzen die beiden zwar weiterhin im selben Boot, vertrauen sich aber längst nicht mehr uneingeschränkt. Für Maximilian bedeutet das: Ein falscher Schritt könnte genügen, damit Ben doch noch die Wahrheit über die Autobombe erzählt.

Gleichzeitig bleibt aber noch ein weiteres Problem: Der ursprüngliche Plan der beiden ist weiterhin nicht vom Tisch.

Droht Kilian jetzt das Gefängnis?

Denn eigentlich sollte der Verdacht wegen der Autobombe auf Kilian gelenkt werden. Und genau dieser Plan könnte für ihn in den kommenden Folgen immer gefährlicher werden.

Die Vorschau zeigt bereits, dass sich die Schlinge um Kilians Hals weiter zuzieht. Schliesslich gerät er sogar ins Visier der Kommissarin, während Ben und Maximilian ihren Plan offenbar weiterverfolgen.

Ben bereitet einen finalen Schlag vor. Wenig später sorgt er dafür, dass ein entscheidendes Puzzleteil bei der Kommissarin landet – und Kilian damit ins offene Messer läuft.

Ob der Plan tatsächlich aufgeht und Kilian für eine Tat verantwortlich gemacht wird, die Ben und Maximilian zu verantworten haben, bleibt allerdings offen.

Fest steht: Nach der tödlichen Explosion beginnt bei AWZ nun die Suche nach dem Schuldigen – und Ben und Maximilian setzen alles daran, dass die Ermittlungen nicht bei ihnen enden.

Wie es bei «Alles was zählt» weitergeht kannst du bei RTL+ vorab sehen.

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