Bei «Die Bachelorette» wollen die Kandidaten mit Kostümen, Sprüchen und grossen Auftritten Eindruck machen. Ariel hat allerdings ziemlich konkrete Vorstellungen davon, wer an ihre Seite passen könnte: Sie sucht einen emotional reifen Mann, der sein Leben selbstständig organisiert. Treue und Loyalität gehören für sie ebenso dazu wie eine eigene Wohnsituation. Auch ein Führerschein und Geld spielen bei ihren Erwartungen eine Rolle. Diese Wünsche nennt die Baslerin bereits zum Auftakt

Ariel will einen Partner, der Verantwortung übernimmt

Nach ihren Aussagen in der ersten Folge soll ihr Traummann mit beiden Beinen im Leben stehen, einen Job haben und emotional intelligent sein. Es geht ihr damit auch darum, wie eine Beziehung im Alltag funktionieren könnte.

Denn Ariel sucht als alleinerziehende Mutter. Ein zukünftiger Partner soll sich deshalb auch auf ein Leben mit ihrem Kind einlassen und bereit sein, Verantwortung mitzutragen.

Dass die Offenheit gegenüber Kindern für sie entscheidend ist, erklärte sie bereits vor dem Staffelstart gegenüber Blick. Ein Mann, der Kinder nicht liebe, komme für sie nicht infrage.

Hinter den ersten Auftritten muss mehr stecken

Für die Kandidaten ist das eine klare Ausgangslage: Ein auffälliger Auftritt kann Aufmerksamkeit bringen. Ob daraus eine Beziehung werden könnte, hängt für Ariel jedoch von anderen Eigenschaften ab.