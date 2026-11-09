Daniel Fischer musste die Villa in der zweiten Folge von «Die Bachelorette» noch vor der Nacht der Rosen verlassen. Im TV war zu sehen, wie Ariel ein Gespräch zwischen Daniel und seinem Bruder Elias mitverfolgte. Sie hatte danach den Eindruck, dass es Daniel vor allem um Ferien und Party ging. In einem Instagram-Video schildert der ausgeschiedene Kandidat seinen Rauswurf nun anders.

Daniel sagt, er habe Ariel auf Tim Kühnel angesprochen

Daniel behauptet, er habe Ariel während der Dreharbeiten auf eine angebliche Beziehung mit Reality-TV-Kandidat Tim Kühnel angesprochen. Er glaubt, dass dieses Gespräch der Grund für sein frühes Aus war. Der Produktion wirft er vor, die Szene nicht gezeigt zu haben. Belege für eine Beziehung während der Dreharbeiten legt er in seinem Video laut «Nau.ch» nicht vor. Auch ob das Gespräch aufgezeichnet wurde, ist offen.

Was Ariel, Tim Kühnel und 3+ dazu sagen

Die Gerüchte um Ariel und Tim kursierten schon vor dem Dreh. Ariel sagte vor dem Staffelstart im Interview mit «Nau.ch», sie sei Single gewesen. Tim bestätigte bei «Love Island VIP», dass zwischen den beiden im Frühling etwas gelaufen sei. Als feste Beziehung beschrieb er es nicht. Seine Aussage belegt damit keinen Beziehungsstatus während der «Bachelorette»-Dreharbeiten.