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Für Kilian spitzt sich die Lage bei AWZ dramatisch zu: Die Polizei durchsucht sein Büro und seine Wohnung. Kurz darauf wird er im Zentrum festgenommen – vor den Augen von Ben und Maximilian.

Für Kilian kommt es bei «Alles was zählt» knüppeldick. Nachdem sich die Situation um ihn zuletzt immer weiter zugespitzt hat, greift nun die Polizei ein. Die Ermittler interessieren sich dabei nicht nur für Kilian selbst. Auch sein Arbeitsplatz und sein Zuhause geraten ins Visier. Für Gabriella ein Schock.

Polizei durchsucht Kilians Büro im Krankenhaus

Zunächst tauchen die Ermittler in Kilians Büro im Krankenhaus auf. Dort wird nach möglichen Hinweisen gesucht. Doch damit nicht genug: Auch Kilians Wohnung wird durchsucht.

Spätestens jetzt wird deutlich, wie ernst die Situation für ihn geworden ist. Gabriella kann kaum glauben, was passiert. Sie ist angesichts der Ermittlungen gegen Kilian fassungslos.

Kilian wird im Zentrum festgenommen

Wenig später folgt der nächste Schock. Kilian befindet sich im Zentrum, als die Polizei auftaucht. Diesmal bleibt es nicht bei Fragen oder einer Durchsuchung: Kilian wird festgenommen.

Für ihn ändert sich die Situation damit schlagartig. Aus den Ermittlungen, die sich immer enger um ihn gezogen haben, wird plötzlich eine Festnahme.

Deniz seine Aussage belastet Kilian schwer

Deniz war bei der Polizei und hat bei der Kommissarin Gerolt seine Aussage ergänzt. Dabei ging es darum, dass er Tage zuvor gesehen hat, wie Kilian Ben öffentlich gedroht hat, als Ben ihn provoziert hatte. Das war alles Teil des Plans von Ben und Maximilian, der wie es scheint, aufgeht. Mit dieser Aussage hat die Polizei nun genügend Mittel, um Kilian festzunehmen.

Wie geht es für Kilian jetzt weiter?