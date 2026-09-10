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Deniz kommt bei AWZ einfach nicht zur Ruhe. Durch einen Zufall entdecken Charlie und Leyla ein verdächtiges Dokument – und befürchten plötzlich, dass Deniz gekündigt werden soll.

Für Deniz scheint bei «Alles was zählt» der nächste Rückschlag bevorzustehen. Zumindest sind Charlie und Leyla davon überzeugt, nachdem sie von einem verdächtigen Dokument erfahren. Dabei kommt die brisante Information eher zufällig ans Licht

Charlie entdeckt Deniz' Namen auf einem Dokument

Charlie und Leyla reden im Zentrum mit Luca. Kurz zuvor war bereits eine mögliche Kündigung Thema. Als auf dem Schriftstück dann auch noch der Name von Deniz auftaucht, liegt für die Beteiligten ein beunruhigender Verdacht nahe.

Soll Deniz tatsächlich seinen Job verlieren?

Charlie und Leyla sind beide schockiert. Gerade für Deniz wäre eine Kündigung ein weiterer schwerer Rückschlag nach der Explosion und der Operation.

Charlie und Leyla machen sich Sorgen um Deniz

Vor allem die Kombination aus dem vorherigen Gespräch über eine Kündigung und Deniz' Namen auf dem Dokument lässt die beiden aufhorchen.

Für Charlie und Leyla scheint schnell klar zu sein, was dahinterstecken könnte. Doch bislang handelt es sich lediglich um ihre Vermutung. Ob das Dokument tatsächlich die Kündigung von Deniz betrifft, wissen sie zu diesem Zeitpunkt nicht.

Damit bleibt die entscheidende Frage zunächst unbeantwortet.

Verliert Deniz jetzt tatsächlich seinen Job?

Für Deniz könnte die Entdeckung weitreichende Folgen haben.

Nach den Ereignissen der vergangenen Zeit wäre der Verlust seines Jobs der nächste Rückschlag für ihn. Doch möglicherweise interpretieren Charlie und Leyla das Dokument auch völlig falsch.