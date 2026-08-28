US Open: Wawrinka erwischt alten Bekannten – das sind die Gegner der Schweizer

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Die Auslosung für die US Open steht fest. Stan Wawrinka trifft bei seinem letzten Grand Slam auf einen alten Bekannten. Auch Belinda Bencic und Simona Waltert kennen ihre Gegnerinnen.

Die Tenniswelt blickt nach New York: Am Sonntag beginnt mit den US Open das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Besonders brisant ist das Los für Stan Wawrinka. Bei seinem letzten Grand-Slam-Turnier trifft der 41-Jährige ausgerechnet auf Matteo Berrettini – und damit auf den Spieler, der ihn erst in Wimbledon aus dem Turnier geworfen hatte.

Das sind die Gegner der Schweizer bei den US Open

Vier Schweizerinnen und Schweizer stehen im Einzel-Hauptfeld der US Open. So sehen ihre Partien in der ersten Runde aus:

Stan Wawrinka – Matteo Berrettini (ITA)

(ITA) Belinda Bencic – Julia Putinzewa (KAZ)

(KAZ) Viktorija Golubic – Diane Parry (FRA)

(FRA) Simona Waltert – Nadia Podoroska (ARG)

Vor allem auf Wawrinka wartet damit gleich zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe. Auch Bencic trifft mit Putinzewa auf eine erfahrene Gegnerin.

Wawrinka trifft bei seinem letzten Grand Slam erneut auf Berrettini

Es ist ein besonderes US Open für Stan Wawrinka. Der Schweizer spielt in New York das letzte Grand-Slam-Turnier seiner Karriere. Nachdem er zunächst keine Wildcard erhalten hatte, bekam der US-Open-Champion von 2016 schliesslich doch noch eine Einladung für das Hauptfeld.

Und die Auslosung hätte kaum mehr Geschichte liefern können.

Wawrinka trifft erneut auf Matteo Berrettini. Bereits in der ersten Runde von Wimbledon standen sich die beiden gegenüber. Damals entwickelte sich ein äusserst enges Duell: Alle vier Sätze gingen in den Tiebreak, am Ende setzte sich Berrettini durch. Nun bekommt Wawrinka in New York die Gelegenheit zur Revanche.

Und sollte dem Schweizer tatsächlich der Sieg gelingen, könnte es bereits in der zweiten Runde zum nächsten grossen Duell kommen. Dort würde gemäss Setzliste Novak Djokovic warten, sofern sich der Serbe in seinem Auftaktspiel durchsetzt.

Für Wawrinka wäre es ein ganz besonderes Wiedersehen. 2016 besiegte er Djokovic im Finale der US Open und gewann damit seinen dritten Grand-Slam-Titel.

Bencic startet gegen Putinzewa

Auch Belinda Bencic kennt ihre erste Gegnerin. Die als Nummer zwölf gesetzte Schweizerin bekommt es zum Auftakt mit Julia Putinzewa aus Kasachstan zu tun. Sollte Bencic die erste Runde überstehen, wartet anschliessend eine Qualifikantin auf die Schweizerin.

Bencic hat gute Erinnerungen an New York. 2019 erreichte sie bei den US Open den Halbfinal und feierte damit eines ihrer besten Ergebnisse bei einem Grand-Slam-Turnier.

Bündnerin Waltert erstmals im Hauptfeld der US Open

Für Simona Waltert werden die US Open unabhängig vom Ergebnis zu einem besonderen Turnier. Die Bündnerin steht erstmals in ihrer Karriere im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers in New York. In der ersten Runde trifft Waltert auf die Argentinierin Nadia Podoroska.

Auch Viktorija Golubic ist im Hauptfeld vertreten. Die Zürcherin bekommt es mit der Französin Diane Parry zu tun.

US Open: Das sind die Gegner von Alcaraz, Djokovic und Zverev

Nicht nur aus Schweizer Sicht hat die Auslosung einige interessante Duelle hervorgebracht. Auch die grössten Namen des Herrentennis kennen ihren Weg durch das Turnier.

Titelverteidiger Carlos Alcaraz beginnt gegen den Russen Roman Safiullin. Der Spanier befindet sich in derselben Hälfte des Turnierbaums wie Novak Djokovic. Die beiden könnten damit im Halbfinale aufeinandertreffen.

Djokovic startet gegen den Argentinier Mariano Navone. Sollte der 24-fache Grand-Slam-Sieger sein Auftaktspiel gewinnen, könnte es bereits in Runde zwei zum Duell mit Wawrinka oder Berrettini kommen.

Alexander Zverev führt die Setzliste bei den Männern an. Der Deutsche trifft in der ersten Runde auf den Italiener Lorenzo Sonego.

Carlos Alcaraz – Roman Safiullin

Novak Djokovic – Mariano Navone

Alexander Zverev – Lorenzo Sonego

Ben Shelton – Tallon Griekspoor

Taylor Fritz – Darwin Blanch

Stefanos Tsitsipas – Arthur Fils

Marin Cilic – Andrey Rublev

So starten Sabalenka, Gauff und die weiteren Tennis-Stars

Auch bei den Frauen bietet die erste Runde einige interessante Begegnungen. Titelverteidigerin Aryna Sabalenka startet gegen die Kolumbianerin Camila Osorio. Die Weltranglistenerste jagt in New York einen besonderen Erfolg: Nach ihren Titeln 2024 und 2025 könnte sie die US Open zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Coco Gauff trifft zum Auftakt auf Zeynep Sönmez aus der Türkei. Die US-Amerikanerin gewann die US Open bereits 2023 und reist mit viel Selbstvertrauen nach New York.

Ein besonderes Duell gibt es zudem für Venus Williams. Die inzwischen 46-jährige Amerikanerin erhielt eine Wildcard und trifft in der ersten Runde auf ihre Landsfrau und frühere Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin. Damit kommt es gleich zum Auftakt zu einem Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Siegerinnen.

Wann beginnen die US Open 2026?

Die erste Runde der Einzelkonkurrenz beginnt am Sonntag, 30. August. Gespielt wird im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows in New York.