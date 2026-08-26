Wawrinka erhält jetzt doch noch eine Wildcard für die US Open

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Nachdem sich der 41-jährige bereits verabschiedet hatte, melden sich die Veranstalter von den US Open und verkünden schöne Nachrichten für den Schweizer.

Keine Wildcard für die US Open. Karriereende offiziell für Stan Wawrinka. Das war heute Morgen noch der Stand, er hatte sich bereits auf seinem Instagram-Kanal verabschiedet. Doch nun kommt alles anders. Er erhält doch eine Wildcard für die US Open und wird sich gebührend verabschieden können.

Wawrinka doch dabei bei den US Open

Die Veranstalter der US Open teilten am Mittwochabend mit, dass Wawrinka doch eine Wildcard erhält, weil sich der 26-jährige US-Amerikaner Patrick Kypson, dem zuvor eine Wildcard garantiert war, wegen einer Verletzung zurückziehen muss.

Somit rückt Stan Wawrinka nach und hat die Chance sich bei seinem letzten Grand-Slam Turnier gebührend von der grossen Bühne zu verabschieden.

«Ich freue mich unglaublich über die Wildcard und darauf, wieder vor den Fans in New York anzutreten.», so Wawrinka.

Alle weiteren Infos zu den US Open findest du hier.