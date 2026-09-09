Stan Wawrinka tritt ein letztes Mal für die Schweiz an – dann endet eine Ära

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Stan Wawrinka beendet nach dieser Saison seine Karriere. Zuvor kehrt der 41-Jährige noch einmal ins Schweizer Team zurück – mehr als 20 Jahre nach seinem ersten Einsatz im Davis Cup.

Ein letztes Mal wird Stan Wawrinka im Davis Cup das Schweizer Trikot tragen. Der 41-jährige Waadtländer gehört zum Aufgebot für das Duell mit Brasilien am 18. und 19. September in Rio de Janeiro.

Wawrinka freut sich auf seinen letzten Einsatz für die Schweiz

Dass Wawrinka in seiner Abschiedssaison noch einmal für die Nationalmannschaft aufläuft, ist für ihn selbst von grosser Bedeutung.

Er freue sich sehr, die Schweiz in seinem letzten Jahr nochmals vertreten zu dürfen, erklärte der dreifache Grand-Slam-Sieger nach Bekanntgabe des Aufgebots. Mit der Mannschaft verbinde er zahlreiche Emotionen.

Sein letzter Davis-Cup-Einsatz liegt bereits drei Jahre zurück. 2023 stand Wawrinka zuletzt für die Schweiz in diesem Wettbewerb auf dem Platz.

Nun folgt in Rio de Janeiro seine Dernière.

Vor zwölf Jahren feierte Wawrinka mit der Schweiz den grössten Erfolg

Wawrinkas Geschichte im Davis Cup reicht mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Insgesamt bestritt er bislang 58 Partien für die Schweiz und gewann davon 28.

Unvergessen bleibt vor allem das Jahr 2014.

Damals führte die Schweiz mit Wawrinka und Roger Federer das Team zum ersten und bislang einzigen Davis-Cup-Titel der Schweizer Tennisgeschichte. Im Final gegen Frankreich legte Wawrinka mit seinem Sieg gegen Jo-Wilfried Tsonga den Grundstein für den späteren Triumph.

Zwölf Jahre später schliesst sich für ihn nun der Kreis

In Brasilien geht es für die Schweiz um die Zukunft im Davis Cup

Trotz Wawrinkas Abschied steht in Rio auch sportlich einiges auf dem Spiel.

Die Schweiz trifft am 18. und 19. September in der World Group I auf Brasilien. Der Sieger sichert sich einen Platz in den Qualifiers für 2027 und bleibt damit auf Kurs in Richtung Davis-Cup-Finals.

Gespielt wird in der Farmasi Arena in Rio de Janeiro, die Platz für rund 15'000 Zuschauer bietet.

Auf die Schweiz wartet dabei unter anderem João Fonseca. Der Brasilianer gehört zu den grössten Tennistalenten seines Landes und steht für das Heimteam im Aufgebot.

Die Begegnung zwischen Brasilien und der Schweiz wird live im Schweizer Fernsehen übertragen.

Für Wawrinka geht eine lange Reise zu Ende

Für Wawrinka ist Rio eine weitere Station auf seiner Abschiedstour.

Der Waadtländer hatte bereits angekündigt, seine Karriere nach der Saison 2026 zu beenden. Damit verabschiedet sich einer der erfolgreichsten Schweizer Tennisspieler der Geschichte vom Profisport.

Seine drei Grand-Slam-Titel gewann Wawrinka bei den Australian Open 2014, den French Open 2015 und den US Open 2016.

Im Davis Cup bekommt er nun noch einmal die Gelegenheit, für die Schweiz anzutreten. Mehr als zwei Jahrzehnte nach seinen ersten Einsätzen und zwölf Jahre nach dem historischen Titelgewinn von Lille endet damit auch dieses Kapitel seiner Karriere.

Schöner Abschied nach US Open Drama

Nach dem ganzen Hin und Her um die Wildcard bei den US Open, wird es nun einen schönen und gebührenden Abschied für Stan Wawrinka geben.

Zuerst bekam Wawrinka bei seinem letzten Grand-Slam keine Wildcard und hatte seine Hoffnungen auf einen Abschied in den USA aufgegeben, doch im letzten Moment erhielt er doch noch eine Wildcard für die US Open und konnte sich auch dort verabschieden, wo er seinen letzten Grand-Slam-Titel holte.

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