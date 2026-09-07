Schweiz Tourismus verzichtet auf Roger Federer – das steckt hinter dem Wechsel

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Fünf Jahre lang war Roger Federer das globale Gesicht von Schweiz Tourismus. Bei der nächsten grossen Kampagne fehlt der Tennisstar nun – aus einem bestimmten Grund.

Roger Federer vor Schweizer Bergkulisse, Federer auf Reisen mit Robert De Niro oder gemeinsam mit Hollywoodstar Halle Berry: Über Jahre setzte Schweiz Tourismus bei seinen internationalen Kampagnen auf den wohl bekanntesten Schweizer der Welt.

Schweiz Tourismus plant neue Kampagne ohne Roger Federer

Schweiz Tourismus will seine Werbung neu ausrichten. Das bestätigte Direktor Martin Nydegger in einem Interview mit dem «SonntagsBlick».

Federer habe in den vergangenen Jahren «fantastische Arbeit» geleistet. Für die Produktion und weltweite Ausspielung der neuen Leuchtturmkampagne werde man dieses Mal allerdings nicht mehr mit dem 20-fachen Grand-Slam-Sieger zusammenarbeiten.

Die neue Herbstkampagne soll bereits in Kürze starten. Wer darin anstelle von Federer eine zentrale Rolle übernehmen wird, ist bislang nicht bekannt.

Geld soll beim Federer-Aus keine Rolle spielen

An den Kosten soll die Entscheidung nicht liegen. Schweiz Tourismus muss zwar sparen, doch Nydegger stellt klar, dass der Wechsel des Werbegesichts nicht aus finanziellen Gründen erfolge.

Nach fünf Jahren mit Federer wolle man bei der Hauptkampagne «etwas Neues und Überraschendes» ausprobieren.

Ohnehin kassierte Federer sein Honorar für die Zusammenarbeit nicht selbst. Laut Nydegger floss dieses direkt an die Roger Federer Foundation.

Ein endgültiger Abschied von Schweiz Tourismus ist die Entscheidung deshalb ebenfalls nicht. Nydegger schliesst ausdrücklich nicht aus, künftig wieder mit dem ehemaligen Tennisstar zusammenzuarbeiten.

Seit 2021 wirbt Federer für die Schweiz

Damit endet zumindest vorläufig eine Zusammenarbeit, die im März 2021 begann. Damals machte Schweiz Tourismus Roger Federer zu seinem offiziellen Markenbotschafter.

Der Zeitpunkt war bewusst gewählt. Nach der damaligen Tourismuskrise sollte Federers weltweite Bekanntheit dabei helfen, internationale Gäste wieder für Ferien in der Schweiz zu begeistern.

In den folgenden Jahren entstanden mehrere aufwendig produzierte Kampagnen mit internationalen Stars. 2021 scheiterte Robert De Niro in einem Werbespot daran, genügend Drama in der Schweiz zu finden. Ein Jahr später suchte Federer mit Anne Hathaway nach einem angeblich verschwundenen Film. Später folgten Kampagnen unter anderem mit Trevor Noah und Halle Berry.

Federer wurde dabei zum wiederkehrenden Gesicht der touristischen Vermarktung der Schweiz.

Federer bleibt einer der bekanntesten Botschafter der Schweiz

Dass Schweiz Tourismus seine nächste grosse Kampagne ohne ihn plant, bedeutet deshalb nicht, dass Federer seine Rolle als internationaler Botschafter des Landes verliert.

Auch nach seinem Rücktritt vom Profitennis ist der Baselbieter weltweit präsent. Erst Ende August wurde Federer offiziell in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen.

Schweiz Tourismus will nun allerdings zeigen, dass die weltweite Vermarktung des Landes auch mit einem neuen Ansatz funktionieren kann.

Wer oder was auf Federer folgt, dürfte sich schon bald zeigen: Die neue Herbstkampagne soll in Kürze vorgestellt werden.

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