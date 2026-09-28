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Die Schweiz ist nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Nordmazedonien erneut gefordert. Am Dienstag geht es gegen Schottland. Wo läuft das Nati-Spiel im Free-TV und Livestream? Hier findest du alle Infos.

Die Schweizer Nationalmannschaft ist erfolgreich in der Nations League gestartet. Mit einem souveränen 3:0-Sieg konnte sich die Mannschaft von Murat Yakin in Skopje durchsetzen. Nun geht es am Dienstag bereits weiter. In Glasgow wartet Schottland auf die Nati. Die Schotten blieben im ersten Spiel torlos und trennten sich mit 0:0 von Slowenien.

Schottland gegen Schweiz: Wann findet das Spiel heute statt?

Die Partie zwischen Schottland und der Schweiz findet am Dienstag, 29. September 2026 statt.

Anpfiff im Hampden Park in Glasgow ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Spiel: Schottland – Schweiz

Schottland – Schweiz Wettbewerb: Uefa Nations League, Liga B

Uefa Nations League, Liga B Datum: Dienstag, 29. September 2026

Dienstag, 29. September 2026 Anstoss: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Hampden Park, Glasgow

Hampden Park, Glasgow Free-TV: SRF zwei

SRF zwei Livestream: SRF Play

Nations League: Wo läuft Schottland gegen Schweiz im Free-TV?

Schweizer Fussballfans können die Partie kostenlos im Fernsehen verfolgen.

SRF zwei überträgt Schottland gegen die Schweiz live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt nach aktuellem SRF-Programm bereits um 20.10 Uhr, ehe um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Damit müssen Fans für das zweite Nations-League-Spiel der Schweizer Nationalmannschaft kein kostenpflichtiges TV-Abonnement abschliessen.