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Granit Xhaka räumt ein, eine Impfbestätigung erworben zu haben. Der Nati-Captain entschuldigt sich öffentlich und wird nach einer gemeinsamen Entscheidung mit dem SFV die Nations League verpassen.

Granit Xhaka sorgt kurz vor dem nächsten Zusammenzug der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft für Aufsehen. Der 33-jährige Captain hat am Montag (21. September) auf Instagram eingeräumt, während der Corona-Pandemie eine Impfbestätigung erworben zu haben. Er bezeichnet sein damaliges Verhalten als Fehler und entschuldigt sich dafür. Die Angelegenheit hat auch sportliche Konsequenzen: Xhaka wird beim bevorstehenden Zusammenzug der Nati fehlen.

Xhaka gesteht Fehler ein: «Das tut mir leid»

In seiner Instagram-Stellungnahme erklärt Xhaka, dass er während der Corona-Pandemie grosse Vorbehalte gegenüber der Impfung gehabt habe. Er sei stark verunsichert gewesen und habe dem Impfstoff misstraut.

Screenshot Bild: Instagram-Story von Granit Xhaka

«In dieser aufgewühlten Gefühlslage habe ich eine Impfbestätigung erworben, anstatt meine offenen Fragen auf dem vorgesehenen Weg zu klären», schreibt der Mittelfeldspieler.

Heute bereut Xhaka seinen damaligen Entscheid. Er bezeichnet sein Vorgehen als Fehler und entschuldigt sich öffentlich dafür. Gleichzeitig kündigt er an, die Verantwortung zu übernehmen und vollumfänglich mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten.