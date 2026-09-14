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Die Schweiz startet Ende September in die Nations League 2026/27. Alle Gegner, Termine und Gruppen sowie der Modus mit Auf- und Abstieg im Überblick.

Nur wenige Wochen nach der Weltmeisterschaft wartet auf die Schweizer Nati bereits der nächste Wettbewerb. Am 24. September beginnt die fünfte Ausgabe der Uefa Nations League. Die Schweiz steigt zwei Tage später in den Wettbewerb ein. Am 26. September trifft die Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin auswärts auf Nordmazedonien.

Gegen wen spielt die Schweiz in der Nations League?

Die Schweiz wurde in die Gruppe B1 gelost.

Dort trifft sie auf:

Schottland

Slowenien

Nordmazedonien

Gegen zwei der drei Gegner besitzt die Nati bereits jüngere Erfahrungen.

Schottland traf bei der Europameisterschaft 2024 auf die Schweiz. Die Partie endete 1:1. Slowenien kennt die Nati unter anderem aus der jüngsten WM-Qualifikation.

Das Duell mit Nordmazedonien bietet dagegen eine Besonderheit: Die beiden A-Nationalteams sind noch nie gegeneinander angetreten. Das erste Schweizer Spiel der neuen Nations-League-Saison ist damit gleichzeitig eine Premiere.

Wann spielt die Schweiz in der Nations League?

Die Schweiz bestreitet sechs Gruppenspiele. Gegen jeden Gegner gibt es ein Heim- und ein Auswärtsspiel.

Der komplette Schweizer Spielplan:

Samstag, 26. September, 20.45 Uhr:

Nordmazedonien – Schweiz

Todor-Proeski-Nationalarena, Skopje

Schottland – Schweiz Hampden Park, Glasgow