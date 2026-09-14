Nur wenige Wochen nach der Weltmeisterschaft wartet auf die Schweizer Nati bereits der nächste Wettbewerb. Am 24. September beginnt die fünfte Ausgabe der Uefa Nations League. Die Schweiz steigt zwei Tage später in den Wettbewerb ein. Am 26. September trifft die Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin auswärts auf Nordmazedonien.
Gegen wen spielt die Schweiz in der Nations League?
Die Schweiz wurde in die Gruppe B1 gelost.
Dort trifft sie auf:
Schottland
Slowenien
Nordmazedonien
Gegen zwei der drei Gegner besitzt die Nati bereits jüngere Erfahrungen.
Schottland traf bei der Europameisterschaft 2024 auf die Schweiz. Die Partie endete 1:1. Slowenien kennt die Nati unter anderem aus der jüngsten WM-Qualifikation.
Das Duell mit Nordmazedonien bietet dagegen eine Besonderheit: Die beiden A-Nationalteams sind noch nie gegeneinander angetreten. Das erste Schweizer Spiel der neuen Nations-League-Saison ist damit gleichzeitig eine Premiere.
Wann spielt die Schweiz in der Nations League?
Die Schweiz bestreitet sechs Gruppenspiele. Gegen jeden Gegner gibt es ein Heim- und ein Auswärtsspiel.
Damit bestreitet die Schweiz vier ihrer sechs Gruppenspiele innerhalb von nur elf Tagen.
Warum spielt die Schweiz nur in Liga B?
Erstmals seit Einführung der Nations League gehört die Schweiz nicht mehr der höchsten Liga an. In der Saison 2024/25 belegte die Nati in ihrer Gruppe hinter Spanien, Dänemark und Serbien den letzten Platz und stieg damit direkt aus Liga A ab.
In der Saison 2026/27 tritt die Schweiz deshalb in Liga B an. Nationaltrainer Murat Yakin machte bereits nach der Auslosung deutlich, wohin die Reise gehen soll. Man wolle in den sechs Spielen beweisen, «dass wir in Liga A gehören».
Warum spielt die Schweiz plötzlich viermal hintereinander?
Der ungewöhnlich enge Spielplan hat einen Grund. Die Uefa hat für die Nations League 2026/27 ein verlängertes Länderspielfenster vorgesehen. Es dauert vom 24. September bis zum 6. Oktober.
Die sonst getrennten Länderspielfenster im September und Oktober werden damit praktisch zusammengeführt. Die Nationalmannschaften können in diesem Zeitraum vier Nations-League-Partien bestreiten.
Für die Schweiz bedeutet das zwei Auswärtsspiele zum Auftakt und unmittelbar danach zwei Heimspiele. Erst im November folgt das zweite und letzte Nations-League-Fenster mit den Partien in Slowenien und gegen Schottland.
So funktioniert der Modus der Nations League
Insgesamt nehmen 54 Uefa-Nationalverbände an der Nations League 2026/27 teil. Sie sind entsprechend ihrer sportlichen Einstufung auf vier Ligen verteilt. Liga A bildet die höchste Spielklasse, danach folgen die Ligen B, C und D.
Die Ligen A, B und C bestehen jeweils aus vier Gruppen mit vier Mannschaften. In jeder Gruppe spielt jedes Team zweimal gegen jeden Gegner – einmal zu Hause und einmal auswärts. Damit bestreitet die Schweiz in ihrer Vierergruppe insgesamt sechs Partien.
Was passiert, wenn die Schweiz Gruppensieger wird?
Für die Nati ist vor allem Platz eins interessant.
Platz 1: Der Gruppensieger der Liga B steigt direkt in die Liga A auf.
Damit würde die Schweiz ihr grosses Ziel erreichen und bereits nach einer Saison in die höchste Nations-League-Spielklasse zurückkehren.
Platz 2: Der Zweitplatzierte erhält ebenfalls eine Chance auf den Aufstieg. Er bestreitet im März 2027 ein Auf-/Abstiegs-Play-off gegen einen Drittplatzierten aus Liga A. Der Sieger spielt anschliessend in Liga A.
Platz 3: Auch der Drittplatzierte muss in die Play-offs – allerdings in die andere Richtung. Er trifft auf einen Zweitplatzierten aus Liga C und kämpft damit um den Verbleib in Liga B.
Platz 4: Der Gruppenletzte steigt direkt in die Liga C ab.
Für die Schweiz reicht damit nur der Gruppensieg zum direkten Wiederaufstieg.
Alle Gruppen der Nations League 2026/27
Liga A Gruppe A1: Frankreich, Italien, Belgien, Türkei Gruppe A2: Deutschland, Niederlande, Serbien, Griechenland Gruppe A3: Spanien, Kroatien, England, Tschechien Gruppe A4: Portugal, Dänemark, Norwegen, Wales Liga B Gruppe B1: Schottland, Schweiz, Slowenien, Nordmazedonien Gruppe B2: Ungarn, Ukraine, Georgien, Nordirland Gruppe B3: Israel, Österreich, Irland, Kosovo Gruppe B4: Polen, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Schweden Liga C Gruppe C1: Albanien, Finnland, Belarus, San Marino Gruppe C2: Montenegro, Armenien, Zypern, Lettland Gruppe C3: Kasachstan, Slowakei, Färöer, Moldau Gruppe C4: Island, Bulgarien, Estland, Luxemburg Liga D Gruppe D1: Gibraltar, Malta, Andorra Gruppe D2: Litauen, Aserbaidschan, Liechtenstein
Wie funktioniert die Nations League in Liga A?
In der höchsten Spielklasse geht es nicht nur um Auf- und Abstieg, sondern auch um den Gesamtsieg der Nations League. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten der vier Gruppen aus Liga A qualifizieren sich für das Viertelfinale.
Die Viertelfinals werden im März 2027 mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die vier Sieger erreichen das Finalturnier. Dort wird schliesslich der neue Nations-League-Sieger ermittelt. Das Finalturnier ist für den 9. bis 13. Juni 2027 vorgesehen.
Titelverteidiger ist Portugal. Die Portugiesen gewannen die Nations League 2024/25 im Finale gegen Spanien im Elfmeterschiessen und holten den Titel damit bereits zum zweiten Mal.
Hat die Nations League Auswirkungen auf die EM 2028?
Die Nations League könnte für die Nationalmannschaften noch aus einem weiteren Grund wichtig werden. Nach Angaben der Uefa soll die Saison 2026/27 voraussichtlich mit der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 in Grossbritannien und Irland verknüpft werden.
Die Ergebnisse aus der Nations League sollen bestimmten Mannschaften eine zusätzliche Möglichkeit eröffnen, über Play-offs doch noch die EM-Endrunde zu erreichen.
Die Uefa hat die konkrete Ausgestaltung dieser Verknüpfung allerdings noch nicht vollständig festgelegt beziehungsweise veröffentlicht. Welche Nations-League-Platzierungen am Ende genau für einen zusätzlichen EM-Qualifikationsweg relevant werden, steht deshalb derzeit noch nicht abschliessend fest.
Wann beginnt die Nations League 2026/27?
Der erste Spieltag beginnt am Donnerstag, 24. September 2026. Die Schweiz greift am Samstag, 26. September, erstmals ein. Um 20.45 Uhr trifft die Nati in Skopje auf Nordmazedonien.
Die Gruppenphase endet am 17. November. Für die Schweiz ist bereits einen Tag zuvor Schluss: Am 16. November empfängt die Nati Schottland zum letzten Gruppenspiel in St. Gallen.
Die Auf-/Abstiegs-Play-offs zwischen Liga A und B sowie zwischen Liga B und C werden vom 25. bis 30. März 2027 ausgetragen.
Das Finalturnier der besten vier Mannschaften aus Liga A folgt vom 9. bis 13. Juni 2027.