Die Schweizer Nationalmannschaft startet am Samstagabend (26. September) in die neue Nations-League-Saison. Zum Auftakt wartet auf das Team von Nationaltrainer Murat Yakin ein Auswärtsspiel gegen Nordmazedonien. Gespielt wird in Skopje. Für die Schweiz beginnt damit auch die Mission Wiederaufstieg: Nach dem Abstieg aus der höchsten Spielklasse tritt die Nati in der Nations League 2026/27 in Liga B an.
Nordmazedonien gegen Schweiz: Wann findet das Spiel statt?
Die Partie zwischen Nordmazedonien und der Schweiz findet am Samstag, 26. September 2026 statt.
Anpfiff im Todor-Proeski-Stadion in Skopje ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit.
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
Spiel: Nordmazedonien – Schweiz
Wettbewerb: Uefa Nations League, Liga B
Datum: Samstag, 26. September 2026
Anstoss: 20.45 Uhr
Spielort: Todor-Proeski-Stadion, Skopje
Free-TV: SRF zwei
Livestream: SRF Play
Wo läuft Nordmazedonien gegen Schweiz im Free-TV?
Schweizer Fussballfans können die Partie kostenlos im Fernsehen verfolgen.
SRF zwei überträgt Nordmazedonien gegen die Schweiz live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt nach aktuellem SRF-Programm bereits um 20.10 Uhr, ehe um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.
Damit müssen Fans für das erste Nations-League-Spiel der Schweizer Nationalmannschaft kein kostenpflichtiges TV-Abonnement abschliessen.
Auf dem zweiten Tonkanal bietet SRF zudem eine Audiodeskription der Partie an.
Die Schweiz startet ohne Granit Xhaka und Breel Embolo
Sportlich muss Murat Yakin zum Auftakt gleich auf zwei prominente Spieler verzichten.
Auch Breel Embolo steht gegen Nordmazedonien nicht zur Verfügung. Der Stürmer ist nach seinem Platzverweis im WM-Viertelfinal gegen Argentinien für das erste Nations-League-Spiel gesperrt. Für die anschliessende Begegnung gegen Schottland soll Embolo wieder zum Team stossen.
Dafür könnten andere Spieler ihre Chance bekommen. Mit Winsley Boteli und Sascha Britschgi nominierte Yakin zwei Spieler erstmals für die A-Nationalmannschaft.
Darum ist das Spiel für die Schweiz wichtig
Die Schweiz tritt in dieser Saison erstmals in Liga B der Nations League an. Nach dem Abstieg will die Mannschaft möglichst schnell in die höchste Spielklasse zurückkehren.
In Gruppe 1 trifft die Nati neben Nordmazedonien auch auf Schottland und Slowenien.
Nach dem Auftakt in Skopje geht es bereits am Dienstag, 29. September, auswärts gegen Schottland weiter. Anschliessend folgen zwei Heimspiele gegen Slowenien und erneut Nordmazedonien.
Der Gruppensieger steigt direkt in die Liga A auf. Für weitere Mannschaften besteht über zusätzliche Auf- und Abstiegsspiele im März 2027 die Möglichkeit, die Liga zu wechseln.
Mögliche Aufstellung der Schweiz
So könnte Murat Yakin im ersten Spiel nach der Weltmeisterschaft 2026 aufstellen: