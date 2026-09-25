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Die Schweiz startet gegen Nordmazedonien in die Nations League. Wo läuft das Nati-Spiel im Free-TV und Livestream? Alle Informationen zur Übertragung und Anstosszeit.

Die Schweizer Nationalmannschaft startet am Samstagabend (26. September) in die neue Nations-League-Saison. Zum Auftakt wartet auf das Team von Nationaltrainer Murat Yakin ein Auswärtsspiel gegen Nordmazedonien. Gespielt wird in Skopje. Für die Schweiz beginnt damit auch die Mission Wiederaufstieg: Nach dem Abstieg aus der höchsten Spielklasse tritt die Nati in der Nations League 2026/27 in Liga B an.

Nordmazedonien gegen Schweiz: Wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Nordmazedonien und der Schweiz findet am Samstag, 26. September 2026 statt.

Anpfiff im Todor-Proeski-Stadion in Skopje ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Spiel: Nordmazedonien – Schweiz

Nordmazedonien – Schweiz Wettbewerb: Uefa Nations League, Liga B

Uefa Nations League, Liga B Datum: Samstag, 26. September 2026

Samstag, 26. September 2026 Anstoss: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Todor-Proeski-Stadion, Skopje

Todor-Proeski-Stadion, Skopje Free-TV: SRF zwei

SRF zwei Livestream: SRF Play

Wo läuft Nordmazedonien gegen Schweiz im Free-TV?

Schweizer Fussballfans können die Partie kostenlos im Fernsehen verfolgen.

SRF zwei überträgt Nordmazedonien gegen die Schweiz live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt nach aktuellem SRF-Programm bereits um 20.10 Uhr, ehe um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Damit müssen Fans für das erste Nations-League-Spiel der Schweizer Nationalmannschaft kein kostenpflichtiges TV-Abonnement abschliessen.